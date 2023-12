Lista TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Te tytuły podbijają serca widzów

Netflix stał się nieodłącznym elementem codziennego życia wielu osób. Jeśli zastanawiasz się, na co warto zwrócić uwagę wśród zróżnicowanej oferty platformy, ta lista jest dla ciebie. Poniżej znajdziesz zestawienie 10 seriali, które teraz królują w serwisie. To najchętniej oglądają teraz widzowie w Polsce.

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Zupełnie normalna rodzina”



Sandellowie to zwyczajna rodzina, której członkami są pastor Adam, prawniczka Ulrika i ich 19-letnia córka — Stella. Cała trójka wiedzie pozornie idealne życie na wymuskanych przedmieściach Lund. Pewnego dnia ich życie wywraca się do góry nogami, gdy Stella zostaje zatrzymana jako podejrzana o zabójstwo. Jej zdruzgotani rodzice nie wiedzą, co powinni zrobić. Co tak naprawdę się wydarzyło? Oboje chcą za wszelką cenę pomóc Stelli, ale czy rzeczywiście znają swoją córkę? A siebie nawzajem?



9. „Informacja zwrotna”



Serial powstał na podstawie powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Reżyserem jest Leszek Dawid, znany z takich tytułów jak „Pakt”, „Broad Peak”, „W głębi lasu”, „Nielegalni” czy „Jesteś Bogiem”.

Arkadiusz Jakubik i Jakub Sierenberg w historii o wewnętrznych zmaganiach i odkupieniu. Uzależniony od alkoholu były muzyk rockowy wyrusza w szaloną podróż w najciemniejsze zakamarki Warszawy i ludzkiej psychiki, aby odnaleźć swojego zaginionego syna



8. „Zmasakrowani”



Naszpikowana akcją komedia o elitarnym oddziale specjalnym, który udaremnia atak na Las Vegas. Po pełnej alkoholu, narkotyków i seksu imprezie dla uczczenia zwycięstwa zespół odkrywa, że bomba, którą rozbroili, była atrapą. Teraz odurzeni członkowie zespołu muszą przezwyciężyć zamroczenie, pokonać swoje problemy osobiste, znaleźć prawdziwą bombę i ocalić świat.



7. „II wojna światowa: Historie z frontu”



Wojna przybiera na sile, a państwa Osi wydają się nie do powstrzymania. Hitler wysyła żołnierzy na granicę radziecką, aby rozpocząć operację „Barbarossa”.



6. „Krwawe Wybrzeże”



Grupa policjantów stosujących nietypowe metody rusza w pościg za niebezpiecznym przestępcą, aby uchronić Marsylię przed rozlewem krwi.



5. „Wysokie fale”



Podczas intensywnego lata na belgijskim wybrzeżu grupa bogatych znajomych mierzy się z wyzwaniami dorastania, oczekiwaniami społeczeństwa i zagadkami miłości.



4. „Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



3. „Moje życie z Walterami”



Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami — i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.



2. „Kicia Kocia”



Uwielbianą przez najmłodszych rezolutną kotkę czekają nowe przygody. Razem ze swoimi wiernymi przyjaciółmi Packiem, Adelką i Juliankiem uda się na basen, plażę i oczywiście na piknik! Zobaczymy też, jak poznaje nowego kolegę podczas gry w piłkę, uczy się ważnej lekcji bawiąc się w sklep oraz odwiedza swojego wujka na wsi, gdzie zachwyca się jego nowym traktorem!



1. „1670”



Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów.

Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę! Czytaj też:

Nie tylko finał „The Crown”. Co w tym tygodniu trafi na Netflix? Lista nowościCzytaj też:

Wzruszający moment w „The Crown”. Trzy aktorki, które grały Elżbietę II, pojawiły się w finałowym odcinku