„Rolnik szuka żony”. Widzowie oburzeni słowami Darka o Nicoli. „Nie potrafiła donieść herbaty do stołu”

Dariusz z województwa łódzkiego, specjalizujący się w hodowli nowalijek, mówił, że w programie „Rolnik szuka żony” ma nadzieję spotkać kogoś, kto „dzieliłby z nim życie i pasje” oraz „zaakceptował go takim, jakim jest”. I chociaż w odcinkach programu TVP tuż przed finałem wydawało się, że znalazł to w relacji z Nicolą, w ostatniej odsłonie formatu na jaw wyszły szokujące szczegóły dotyczące zachowania rolnika.

„Rolnik szuka żony”. Dariusz pisał do Natalii po 1. odcinku

– Nie poczułem tego czegoś więcej i zakończyłem ten związek – zakomunikował w rozmowie z Martą Manowską rolnik. Później okazało się, że Dariusz już po emisji 1. odcinka programu TVP pisał do Natalii, którą wcześniej odesłał do domu.

Po wyznaniu kobiety, rolnik próbował się bronić, mówiąc, że było to niewinne pytanie o to, co u niej słychać. Natalia jednak nie zamierzała odpuszczać i wyznała, że Dariusz napisał jej wprost, że dokonał złego wyboru. W oczach Nicoli pojawiły się łzy. Dariusz, widząc, co się dzieje, zapytał jej: „Po co te wzruszenia?”. – Jakie wzruszenia? To jest po prostu przykre – powiedziała Nicola.

Nicola zarzuciła Dariuszowi kłamstwo. Co myślą widzowie?

Marta Manowska zapytała później Dariusza, dlaczego zmienił zdanie co do Nicoli. – Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko – powiedział, dodając, że nie potrafiła „donieść herbaty do stołu”, a to jest dla niego „niedopuszczalne”. Nicola zapewniała w odpowiedzi, że rolnik dawał jej sprzeczne sygnały. – Jestem w szoku, że można tak kłamać – podkreśliła. Na koniec zdjęła naszyjnik, który otrzymała wcześniej od Darka.

facebook

Po emisji odcinka finałowego Dariusza nie można nazwać ulubieńcem fanów programu „Rolnik szuka żony”. Widzowie są na niego wściekli za to, jak potraktował Nicolę i wyraźnie „trzymają jej stronę”. „Prostak i kłamca szkoda dziewczyny”; „Gość ani wyglądu, ani klasy, ani honoru. Dziewczyno jesteś warta dużo więcej”; „Co za katastrofa ten koleś. Zanim weźmiecie do programu to sprawdzić zdrowie psychiczne i dojrzałość delikwenta”; „Dziewczyno nie ma czego żałować”; „Pokorzystał sobie, zrobił z siebie gwiazdę i narka, tylko nie myślał że będzie miał taki hejt.... I teraz żyj z tym”; „Chłopak jest fałszywy i bezczelny”; „Nikola, nie masz czego żałować. Jesteś młoda i piękna i na pewno znajdzie się ktoś, kto Cię doceni i pokocha.... Do tego buraka karna wróci” – piszą widzowie programu.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Waldemar w finale „ledwo powstrzymywał wybuch agresji”? Są nagraniaCzytaj też:

Wielki finał „Rolnik szuka żony 10”. Kłótnie, łzy i zwroty akcji