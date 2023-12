Disney+ zdradził, co pokaże w 2024 roku. Lista wszystkich nowości

Jeszcze niedawno przedstawialiśmy subskrybentom Disney+ nowości na grudzień, wśród których znalazł się długo wyczekiwany serial oryginalny „Percy Jackson i bogowie olimpijscy” czy najnowszy film o legendarnym archeologu „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Nie zabrakło także świątecznych produkcji, w tym uwielbianego Kevina czy zabawnego Śniętego Mikołaja.

Tymczasem platforma Disney+ pochwaliła się już tym, co ma w planach na 2024 rok. Zapowiada się naprawdę ciekawie.

Co nowego pojawi się na Disney+ w 2024 roku? Rozpiska nowości

Lokalne produkcje

Fanów historycznych produkcji z pewnością zainteresuje serial „Renegade Nell”, autorstwa nominowanego do nagrody BAFTA reżysera, Bena Taylora („Sex Education”) i nagradzanej scenarzystki i producentki wykonawczej Sally Wainwright („Gentleman Jack”, „Happy Valley”). Serial opowiada historię Nell Jackson – kobiety oskarżonej o morderstwo i uciekającej wraz z siostrami, która by przetrwać, zmuszona będzie do kradzieży. W głównej roli będzie można zobaczyć Louisy Harland („Derry Girls”). Premiera wiosną 2024 roku.

Potwierdzono też inne brytyjskie produkcje, które trafią do oferty Disney+ w 2024 roku. Będzie to m.in.:

2. sezon nagradzanego serialu komediowego „Nadzwyczajna” (początek 2024 roku);

(początek 2024 roku); „Camden” (2024), czyli serial dokumentalny z udziałem największych światowych gwiazd muzycznych, w tym producentki wykonawczej serialu – Dua Lipy;

(2024), czyli serial dokumentalny z udziałem największych światowych gwiazd muzycznych, w tym producentki wykonawczej serialu – Dua Lipy; czteroodcinkowy serial „Shardlake” (2024), oparty na popularnych powieściach kryminalnych autorstwa C.J. Sansoma osadzonych w czasach epoki Tudorów, z udziałem Arthura Hughesa, Anthony'ego Boyle'a i Seana Beana;

(2024), oparty na popularnych powieściach kryminalnych autorstwa C.J. Sansoma osadzonych w czasach epoki Tudorów, z udziałem Arthura Hughesa, Anthony'ego Boyle'a i Seana Beana; „In Vogue” (2024), przełomowy serial o modzie, pozwalający na wgląd w myśli najważniejszych redaktorów Vogue'a, a także najbardziej wpływowych postaci w świecie mody, filmu i polityki;

(2024), przełomowy serial o modzie, pozwalający na wgląd w myśli najważniejszych redaktorów Vogue'a, a także najbardziej wpływowych postaci w świecie mody, filmu i polityki; wyczekiwany serial „Rivals” (2024), oparty na ikonicznej powieści autorstwa Jilly Cooper, pełen romantycznych intryg, seksu i silnych postaci.

Miłośnicy mody i historii o wielkich osobistościach z pewnością ucieszą się na wieść o hiszpańskim serialu „Cristóbal Balenciaga” (premiera 19 stycznia), opowiadającym o jednym z najsłynniejszych projektantów mody. Będzie to historia mężczyzny, który jako syn krawcowej i rybaka odważnie przeciwstawia się swojemu społecznemu statusowi. Korzystając z naturalnego talentu, pracowitości i i dobrego nosa do interesów, Cristóbal Balenciaga staje się jednym z najwybitniejszych projektantów mody wszech czasów. Dodatkowo pod koniec tego roku w Disney+ pojawi się także włoski serial oryginalny „Raffa” (premiera 27 grudnia) w reżyserii Daniele Luchettiego i napisany przez Cristianę Farinę oraz Barbarę Boncompagni. Produkcja prześledzi niezwykłe życie jednej z największych ikon popkultury swoich czasów, jaką była Rafaella Carrà.

Na platformę trafi też australijska produkcja „Spryciarz” („The Artful Dodger”, premiera 17 stycznia), której akcja rozgrywa się w 1850 roku w Australii. Tytułowym spryciarzem jest Jack Dawkins, który pomimo bycia chirurgiem ma skłonności do prowadzenia nie do końca legalnych działalności. W serialu występują m.in. Thomas Brodie-Sangster, David Thewlis i Maia Mitchell.

Zupełne nowości

Rok 2024 przyniesie wiele głośnych produkcji. Jedną z nich z pewnością będzie „Shōgun” (premiera 27 lutego), którego akcja dzieje się w Japonii w roku 1600, u progu definiującej wiek wojny domowej. Kolejna ciekawa propozycja to serial autorstwa Ryana Murphy'ego, „FEUD: Capote Vs. The Swans” (2024), osadzony wśród nowojorskich elit.

„Vanderpump Villa” (2024) to kolejna produkcja, która trafi na platformę na początku 2024 roku. Serial śledzi codzienność personelu – starannie wybranego przez gwiazdę reality show i restauratorki Lisy Vanderpump – w jej luksusowej francuskiej willi, gdzie razem żyją i pracują, starając się zaspokoić każde ekstrawaganckie życzenie zamożnych gości.

Ale to nie wszystko – widzowie Disney+ mogą już rozpocząć odliczanie do premier zupełnie nowych serii kryminalnych, w tym „Black Cake” (2024), dramatu rodzinnego z tajemnicą morderstwa w tle, zainspirowanego bestsellerową powieścią Charmaine Wilkerson; oraz „Death And Other Details” (2024), serialu utrzymanego w konwencji zagadki jednego pokoju, skupiającego się na Imogenie Scott (Violett Beane), która jest główną podejrzaną w sprawie morderstwa. Aby udowodnić swoją niewinność, musi współpracować z mężczyzną, którego nienawidzi – Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin), najlepszym detektywem na świecie.

W 2024 roku znajdzie się też sporo produkcji dla fanów ekranizacji książek. Będzie to serial „We Were the Lucky Ones”, na podstawie bestsellerowej powieści Georgii Hunter o tym samym tytule. Seria inspirowana jest niesamowitą, ale prawdziwą historią żydowskiej rodziny rozdzielonej na początku II wojny światowej i zdeterminowanej, by przetrwać i ponownie się spotkać.

Kolejną produkcją będzie „Interior Chinatown” (2024), oparta na książce o tym samym tytule, autorstwa laureata National Book Award – Charlesa Wu. Serial opowie historię Willisa Wu, Amerykanina tajwańskiego pochodzenia. Wu próbuje znaleźć swoje miejsce w wielkim świecie Hollywood, a przy okazji poznaje historię osób z bliskiego otoczenia oraz zapomniane sekrety swojej rodziny.

Do Disney+ powrócą również kolejne sezony lubianych seriali. Będzie to trzeci sezon nominowanego do nagrody Emmy „The Bear” (2024) oraz piłkarska historia „Witamy we Wrexham” (premiera wiosną 2024).

Co nowego od Marvel Studios?

10 stycznia 2024 roku w Disney+ pojawi się długo wyczekiwana produkcja „Echo” od Marvel Studios. Serial opowiada historię Mai Lopez, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, przypominając sobie swoje pochodzenie oraz odkrywając znaczenie rodziny i wspólnoty. Tylko pełne zrozumienie sytuacji pozwoli jej w końcu ruszyć naprzód.

Fani Marvela mogą również spodziewać się wyczekiwanej serii „Agatha: Darkhold Diaries”, która pojawi się w 2024 roku. Kathryn Hahn ponownie wcieli się w mroczną rolę Agathy – zainteresowanej księgą Darkhold, rezydentki Westview, którą widzowie poznali w produkcji „WandaVision”.

Na platformie Disney+ w 2024 roku pojawi się także animowana produkcja od Marvel Studios. Mowa tu o kontynuacji kultowej serii o mutantach – „X-Men ‘97”.

Nowości od Lucasfilm

Widzowie platformy będą mogli zgłębić też uniwersum Gwiezdnych wojen i to w aż dwóch produkcjach. W 2024 zadebiutuje serial „Star Wars: The Acolyte”. To kryminalny thriller, który przeniesie widzów do galaktyki mrocznych sekretów w ostatnich dniach ery Wielkiej Republiki. Była padawanka ponownie połączy siły ze swoim Mistrzem Jedi, aby wspólnie zbadać serię zbrodni. Siły, z którymi muszą się zmierzyć, są bardziej złowrogie, niż kiedykolwiek przewidywano.

W nadchodzącym roku w Disney+ pojawi się też serial „Star Wars: Skeleton Crew”. Będzie to historia czwórki dzieciaków, które zagubiły się w bezmiarze galaktyki, próbując odnaleźć drogę do domu.

Dokumenty od National Geographic

Nie zabraknie też seriali o dzikiej naturze, powstałych we współpracy Disney+ i National Geographic.

„A Real Bug’s Life” (premiera 24 stycznia 2024) to serial zainspirowany światem filmów Disneya i Pixara. Będzie to dziewięć niesamowitych historii z życia owadów w różnych zakątkach świata. Widzowie będą mogli z bliska zobaczyć niezwykłą siłę natury w miniaturowej skali i niesamowite maleńkie stworzenia, które polegają na sojuszach, aby przetrwać każdy dzień.

Najdziksze miejsca na świecie zawsze były domem potężnych przywódców. W produkcji „Queens” będzie można poznać nowy typ bohaterstwa – dzikiego, inteligentnego, wytrwałego i… kobiecego. „Queens” (początek 2024 r.), z narracją Angeli Bassett („Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”, „Dobranoc, Oppy”), podążają za matriarchatami i przywódczyniami na całym świecie, opowiadając historię ich poświęcenia, wytrwałości, ale także przyjaźni i miłości.

Powracające klasyki

W 2024 roku w Disney+ pojawi się nowy sezon kultowego serialu „Doktor Who”, który aż od 60 lat zabiera kolejne pokolenia widzów w niezwykłe podróże. Kolejne odcinki będą specjalnie przygotowane w związku z okrągłą sześćdziesiątą rocznicą istnienia produkcji.

Subskrybenci Disney+ przez cały 2024 rok będą mogli cieszyć się najnowszymi sezonami swoich ulubionych seriali. Będą to m.in.: drugi sezonem „Potwornej roboty” (2024), a „Futurama” powróci z 12. sezonem pod koniec 2024 r., przynosząc tym samym zupełnie nowe przygody od Frya, Bendera i Leili.

