Nowości tego tygodnia na Netflix. Lista premier seriali i filmów

„Krwawe Wybrzeże” – środa



Grupa policjantów stosujących nietypowe metody rusza w pościg za niebezpiecznym przestępcą, aby uchronić Marsylię przed rozlewem krwi.



„Święta jak zwykle” – środa



Po zaskoczeniu swojej norweskiej rodziny nowym — pochodzącym z Indii — chłopakiem Thea Evjen musi wciągnąć go w świętowanie Bożego Narodzenia. Aby zgrać barwne bollywoodzkie klimaty z mroźną norweską zimą, trzeba mocno nagiąć wielowiekowe tradycje.



„Nienawidzę świąt”, sezon 2. – czwartek



Pilar Fogliati to gwiazda pierwszego włoskiego serialu świątecznego Netflix: komedii o młodej kobiecie poszukującej miłości.



„Moje życie z Walterami” – czwartek



Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami — i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.



„Zagubiona” – środa



Wymknąwszy się na potajemną randkę, Sarah gubi się wśród pustynnych wydm Rijadu, gdzie musi uciekać przed mściwym wielbłądem, którego potomstwo przypadkiem skrzywdziła.



„The Archies” – czwartek



Indie, lata 60. XX wieku. Archie i jego koledzy muszą sobie radzić z miłością, przyjaźnią i przyszłością Riverdale, gdy deweloperzy chcą zniszczyć ich ukochany park.



„Hilda”, sezon 3. – czwartek



Serial jest opowieścią o losach niebieskowłosej dziewczyny, która opuszcza swój dom — rozległą, magiczną i dziką krainę pełną elfów oraz gigantów — i wyrusza w podróż do tętniącego życiem miasta Trolberg. Tam poznaje nowych przyjaciół i spotyka tajemnicze stworzenia, które są dziwniejsze — a czasami bardziej niebezpieczne — niż się tego spodziewała.



„Krwawa łódź” – piątek



Sześć połączonych zrządzeniem losu osób uciekających z zanieczyszczonego ropą miasta zakrada się na tajemniczy statek - nie zdając sobie sprawy, co im grozi.



„Zostaw świat za sobą” – piątek



Rodzinne wakacje przybierają zupełnie nieoczekiwany obrót, gdy w nocy przybywa dwoje nieznajomych szukających schronienia po cyberataku, który z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.Czytaj też:

„The Crown” Netfliksa z finałowym sezonem. Jest najnowszy zwiastun!Czytaj też:

Sofia Vergara odmieniona w serialu „Griselda” od twórców „Narcos”. Jest pierwszy zwiastun