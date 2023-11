To już koniec. Mamy zdjęcia z finałowych odcinków „The Crown”. Co czeka widzów?

„The Crown” to wielokrotnie nagradzany serial Netfliksa, uważany za jeden z największych hitów platformy. Od momentu pojawienia się w serwisie w 2016 roku, został wielokrotnie wyróżniony – zdobył 27 nominacji do nagrody BAFTA, 19 nominacji do Złotego Globu (w tym 7 zwycięstw), 69 nominacji do nagrody Emmy w 5 sezonach (z 21 zwycięstwami w 4 sezonach) i nie tylko. Teraz czeka nas jego ostatni rozdział, a Netflix podzielił się pierwszymi fotkami z nadchodzącego, ostatniego otwarcia.

Ostatnia część finałowego sezonu „The Crown”. Co nas czeka?

W ostatnim rozdziale, obok dotychczasowej obsady, pojawią się nowi aktorzy: Ed McVey (książę William), Meg Bellamy (Kate Middleton) i Luther Ford (książę Harry).

Finałowy sezon uwielbianego przez publiczność i krytyków serialu „The Crown” skupia się na latach 1997 – 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel).

Pierwsza część finałowej odsłony ukazywała związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda, który rozkwitał, jednak nieszczęsna podróż samochodem miała druzgocące konsekwencje. W drugiej części Książę William (Ed McVey) próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową (Imelda Staunton) do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola (Dominic West) i Camilli (Olivia Williams) oraz związkiem Williama i Kate (Meg Bellamy), który zapowiada się niczym opowieść z bajki.

Pierwsza część 6. sezonu „The Crown” liczyła 4 odcinki – można je już obejrzeć na Netflix. Druga pojawi się na platformie 14 grudnia i będzie zawierała godzinne odcinki 5-10.

