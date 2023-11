Niecodzienni goście w „The Office PL”. Kto pojawił się w 3. sezonie?

Reżyser serialu Maciej Bochniak podkreślił, że gościnne występy gwiazd to ważny element „The Office PL”. Przyznał, że widzów z pewnością najbardziej ekscytują momenty, gdy na ekranie widzą kogoś, kogo się nie spodziewają.

– Nawet jeśli jest to czasami tylko kilka scen, to jednak potrafią one zakorzenić się w naszej pamięci na dłużej. Tym bardziej że często są to „poważni” bohaterowie, którzy nagle muszą skonfrontować się z absurdem pracy w Kropliczance. To dodatkowy walor komediowy, który świetnie się sprawdza w tym formacie – argumentował.

Obie gwiazdy wcielają się w samych siebie – Ostry w influencera, który wdaje się w rozmowę z Michałem Holcem podczas wykładów, natomiast Julia Wieniawa to „twarz” nowego energetyka Kropliczanki.

– Nie wahałam się z decyzją. Jestem dużą fanką tego serialu, mam wrażenie, że w polskich produkcjach niewielu jest takich pozytywnych freaków jak właśnie w „The Office PL”. Polska wersja światowego hitu wyrasta na kultową i fajnie było chociaż na jeden dzień stać się częścią tej ekipy – komentowała z kolei swój udział w formacie Julia Wieniawa.

3. sezon „The Office PL”. Co się dzieje?

Nowy sezon to nie tylko nowi bohaterowie, ale także… nowa Pani Prezes! Po zwycięstwie nad Michałem (Piotr Polak) w drugim sezonie o awans do centrali w Warszawie, Patrycja (Vanessa Aleksander) od razu przechodzi do działania, zarządzając wprowadzenie nowego napoju z logo Kropliczanki – energetyka. Stworzenie nowego produktu od zera to jednak bardzo ciężkie zadanie – trzeba wybrać logo brandu, wygląd puszki, znaną „twarz” do promocji, powiększyć zespół o nowych pracowników… Wszystko to wprowadza w popłoch i stres skład siedleckiego biura. Krótki deadline na realizację projektu to także test skuteczności Michała… Czy może to bardziej szukanie pretekstu do jego zwolnienia? Czy nowy projekt okaże się sukcesem? Odpowiedzi dostarczają finałowe odcinki trzeciego sezonu!

