Co w grudniu na Netflix? Rozpiska nowości

Z początkiem miesiąca na Netflix trafi satyryczny obraz polskiej szlachty w „1670” – serialu przepełniony czarnym humorem, absurdami oraz... błotem. Koniec roku to też czas pożegnania z ikonicznym serialem o brytyjskiej rodzinie królewskiej – druga część finałowego sezonu „The Crown” skupi się na Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.

Cofniemy się również do czasów sprzed wydarzeń z „Domu z papieru”, by wraz z Berlinem zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii. Fani sci-fi odbędą niezwykła podróż w nieznaną galaktykę za sprawą najnowszego filmu Zacka Snydera „Rebel Moon”, natomiast na widzów ceniących sobie biograficzne wątki będzie czekał film Bradleya Coopera – „Maestro”, opowiadający o historii amerykańskiego kompozytora i dyrygenta, Leonarda Bernsteina.

Najmłodsi świąteczny czas będą mogli spędzić u boku „Kici Koci” oraz „Konsjerżki Pokemonów”, w pierwszej produkcji realizowanej wspólnie z The Pokémon Company. Co jeszcze obejrzycie? Oto rozpiska nowości.

Nowości na Netflix w grudniu

„1670” – 13 grudnia



W tej zabawnej satyrze ambitny właściciel ziemski rozwiązuje problemy rodzinne i ściera się z chłopami, próbując za wszelką cenę zostać najsłynniejszym polskim szlachcicem.



„Moje życie z Walterami” – 7 grudnia



Piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu, Jackie Howard, której rodzina ginie w tragicznym wypadku, musi nauczyć się zasad nowego życia gdzieś na zapadłej prowincji w stanie Kolorado razem ze swoimi opiekunami — i ośmioma rozwydrzonymi chłopakami.



„Berlin” – 29 grudnia



W złotych czasach, przed wydarzeniami z „Domu z papieru", Berlin i jego zdolny gang zbierają się w Paryżu, żeby zaplanować jeden z najambitniejszych skoków w historii.



„The Crown”, sezon 6., część druga – 14 grudnia



Po bezpowrotnych zmianach we Wspólnocie Narodów królowa Elżbieta II zastanawia się nad swoim życiem i dziedzictwem. Przygotowuje też grunt dla swoich następców, Karola i Williama.



„Rebel Moon” – 22 grudnia



Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie tyrana, największą nadzieją na przetrwanie dla jej mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza nieznajoma.



„Uciekające kurczaki: Era nuggetsów” – 15 grudnia



Nieustraszona banda kurczaków łączy siły, aby ocalić swój gatunek przed nowym zagrożeniem — pobliską farmą, która szykuje coś podejrzanego.



„Zostaw świat za sobą” – 8 grudnia



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



„Maestro” – 20 grudnia



Nietuzinkowa historia nieposkromionej, trwającej całe życie miłości Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein. „Maestro" to również hołd dla życia, sztuki i rodziny.



„Poskromienie złośnicy 2” – 20 grudnia



Miłość Kaśki i Patryka zostaje poddana próbie, bo oboje podejrzewają się nawzajem o zdradę. Jakby tego było mało, sąsiedzi wciąż wtrącają się w ich sprawy.



„Familia” – 15 grudnia



Z rozmów przy obiedzie o przyszłości sielskiej farmy oliwek, którym towarzyszą śmiech i ważne wyznania, wyłania się obraz skomplikowanych relacji łączących tę rodzinę.



„Święta jak zwykle” – 6 grudnia



Aby uczcić zaręczyny, Thea zabiera Jashana do domu, ale zderzenie jego indyjskich korzeni z norweskimi tradycjami jej rodziny powoduje, że święta są dalekie od idylli.



„Nienawidzę świąt”, sezon 2. – 7 grudnia



Znowu nadchodzi świąteczne szaleństwo. Jednak tym razem Gianna jest zakochana i z radością czeka na Gwiazdkę — nawet jeśli pojawiają się nowe problemy i zagrożenia.



„Pod presją: Piłkarki USA przed mistrzostwami świata” – 12 grudnia



Serial śledzi przygotowania poszczególnych zawodniczek i całej drużyny do Mistrzostw Świata FIFA 2023. W czasie turnieju widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak zespół czerpie z doświadczeń swoich poprzedniczek i jak kobiety wciąż walczą o równość w sporcie z myślą o swoich następczyniach.



„II wojna światowa: Historie z frontu” – 7 grudnia



Dzięki pokolorowanym nagraniom archiwalnym i rozmowom ze wszystkimi stronami konfliktu ten dokument przedstawia II wojnę światową z zupełnie nowej strony.



„Konsjerżka Pokémonów” – 28 grudnia



Pierwsza produkcja realizowana wspólnie z The Pokémon Company. Ten ambitny projekt powstał w technologii animacji poklatkowej w cenionej przez krytyków wytwórni dwarf studios.



„Pulp Fiction” – 15 grudnia



Jedyny w swoim rodzaju kryminał, w którym splatają się historie cyngla, jego filozofującego partnera oraz przegranego boksera.



„Zmierzch” – 9 grudnia



Po zamieszkaniu z ojcem Bella Swan zaczyna naukę w szkole, gdzie poznaje tajemniczego Edwarda, który okazuje się 108-letnim wampirem.



„American Underdog” – 25 grudnia



Pracownik supermarketu zrekrutowany przez profesjonalną drużynę futbolową zyskuje szansę na zdobycie wielkiej sławy. Historia oparta na faktach.



„Raport Pileckiego” – 14 grudnia



Biograficzna opowieść o bohaterskim rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który podczas II wojny światowej ujawnił okrucieństwa, do których dochodziło w Auschwitz.



„1408” – 1 grudnia



Adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Mike Enslin, autor książek o zjawiskach paranormalnych, próbuje podważyć mit pokoju nr 1408.



„Niedokończone życie” – 1 grudnia



Pojawienie się wnuczki zmieni życie zgorzkniałego ranczera.



„Resident Evil: Witajcie w Raccoon City” – 2 grudnia



Opustoszałe miasto, w którym kiedyś siedzibę miał koncern farmaceutyczny Umbrella Corporation, zostaje opanowane przez tajemnicze zło. Grupa ocalałych stara się przetrwać we wrogim środowisku.



„W drodze. Film o Anthonym Bourdainie” – 16 grudnia



Choć ciemność towarzyszyła Bourdainowi od lat, może od zawsze, Morgan Neville, zdobywca Oscara za „O krok od sławy”, skupia się na jaśniejszej stronie jego życia. Pokazuje w filmie małego chłopca, a potem niecierpliwego szefa kuchni, nerwowo szukającego na targach składników, kogoś, dla kogo noże nigdy nie były dość ostre. Człowieka o wytrawnym poczuciu humoru, zmagającego się z uzależnieniami, jeszcze zanim telewizja uczyniła z niego rozpoznawalną gwiazdę. No, może nie we wszystkich krajach, do których jeździł w poszukiwaniu wyjątkowego jedzenia i odpowiedzi na zadawane sobie od lat pytania. To chyba właśnie przez nie nigdy nie był w stanie się zatrzymać.



„The Sparks Brothers” – 16 grudnia



The Sparks BrothersFilm dokumentalny zabiera widzów w muzyczną odyseję przez pięć dziwnych i wspaniałych dekad z braćmi/bandmate'ami Ronem i Russellem Maelami, którzy celebrują inspirującą spuściznę Sparks.



„Fantastyczny Matt Parey” – 20 grudnia



Film dokumentalny opowiadający o ojcu chrzestnym polskiej fantastyki. Gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy „Wiedźmina”, czy nagrodzonej Oscarem „Katedry” Tomasza Bagińskiego.



„Buntownik z wyboru” – 15 grudnia



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.



„Chłopiec w pasiastej piżamie” – 15 grudnia



Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem przebywającym w obozie.

