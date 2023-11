Dobre seriale i filmy o sektach. Od tych tytułów trudno będzie się oderwać

Dokumenty o sektach są fascynujące dla widzów, ponieważ często odkrywają przed nimi zupełnie nieznany wcześniej świat. Dają wyjątkowy wgląd w ludzką psychikę, ukazując zarówno jej mroczne zakamarki, jak i uświadamiając siłę przetrwania jednostek w obliczu wpływu zbiorowości. Jeżeli szukasz pozycji filmowych i serialowych o tej tematyce – wymienione na poniższej liście tytuły są już w większości uważane za klasyki. Przejrzyj zestawienie i poszukaj czegoś, co cię zaciekawi.

„Przysięga” – HBO Max



Serial dokumentalny pokazuje szereg osób, które dołączyły do popularnej grupy samodoskonalenia NXIVM. Z czasem organizacja znalazła się w ogniu krytyki, a jej najwyżsi rangą członkowie, w tym jej założyciel Keith Raniere, zostali oskarżeni o handel ludźmi i wymuszenia haraczy. Obraz wnikliwie przygląda się doświadczeniom członków organizacji, podkreślając ich powszechne pragnienie osobistego rozwoju.

Zainteresowanie Jehane Noujaim tematem rozpoczęło się w 2010 roku, kiedy wzięła ona udział w warsztatach NXIVM „Executive Success Program”. Reżyserka wnosi bardzo ciekawą perspektywę dotyczącą medialnego spektaklu związanego ze spolaryzowaną społecznością, która musi zmierzyć się z federalnym dochodzeniem



„Wrota niebios. Sekta nad sektami” – HBO Max



To, co zaczęło się w 1975 roku zniknięciem 20 osób z małego miasteczka w Oregonie, zakończyło się w 1997 roku największym samobójstwem na ziemi amerykańskiej i na zawsze zmieniło oblicze współczesnej religii New Age. Ten czteroczęściowy serial dokumentalny wykorzystuje nigdy wcześniej niepublikowane materiały i relacje z pierwszej osoby, aby zbadać niesławny kult UFO, który zszokował naród swoimi wierzeniami nie z tego świata.



„Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin” – HBO Max



Serial dokumentalny przedstawiający kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.



„Skradziona młodość: Historia sekty w Sarah Lawrence” – Disney+



Grupa zdolnych studentów z Sarah Lawrence College ulega mrocznemu wpływowi ojca ich przyjaciółki, Larry'ego Raya. Prezentując bezprecedensowe świadectwa ofiar, które mieszkały z Rayem, dokument opowiada historię sekty od jej początków aż po wciąż ujawniające się konsekwencje.



„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo” – Netflix



W 2008 roku dramatyczny nalot na Yearning for Zion Ranch w Zachodnim Teksasie zwrócił uwagę całego świata. Funkcjonariusze organów ścigania odkryli przerażające dowody wykorzystywania seksualnego, fizycznego i psychicznego, a opieka społeczna zabrała ponad 400 dzieci. Wyreżyserowany przez laureatkę nagród Emmy i Peabody’ego Rachel Dretzin serial „Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo” ujawnia szokujące szczegóły dotyczące tajnej poligamicznej sekty — Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i przedstawia historię jej lidera, samozwańczego proroka Warrena Jeffsa.

Czteroczęściowy dokument zawiera niepublikowane wcześniej materiały archiwalne i wstrząsające wyznania odważnych kobiet i mężczyzn, którym udało się uciec. Od małżeństw z nieletnimi i niechcianych ciąż po opresyjny kult Warrena Jeffsa — to historia desperackiej walki z tyranią we współczesnej Ameryce.



„Bardzo dziki kraj” – Netflix



Gdy lider kontrowersyjnej sekty tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie, jego konflikt z sąsiadami szybko wymyka się spod kontroli — dochodzi do pierwszego w historii USA ataku bioterroryzmu, masowo zakładane są nielegalne podsłuchy, a przewodnik duchowy zyskuje sławę posiadacza ogromnej liczby rolls-royce’ów. Reżyserowie Chapman Way i Maclain Way („The Battered Bastards of Baseball”) oraz producenci wykonawczy Mark i Jay Duplass (Duplass Brothers Productions) przypominają widzom o kluczowym, ale zapomnianym okresie w historii Ameryki. Był to czas, kiedy tolerancja narodu wobec zasady rozdziału kościoła od państwa została poddana ciężkiej próbie.



„W szponach Twin Flames” – Netflix



Skoro żyjemy w epoce cyfrowej, to dlaczego by nie znaleźć bratniej duszy w internecie? Wejdź do świata Jeffa i Shalei, czyli przywódców grupy Twin Flames Universe, którzy oferują kursy online mające dać gwarancję harmonijnego związku z idealnym partnerem.

Nominowani do Emmy filmowcy, których dziełem jest miniserial „Seduced: Inside the NXIVM Cult”, przedstawiają trzyczęściowy serial dokumentalny „W szponach Twin Flames”. Odsłania on kulisy działania Twin Flames Universe, czyli kontrowersyjnej internetowej społeczności żerującej na ludziach poszukujących miłości. Jego twórcy jako jedyni nawiązali kontakt z byłymi członkami grupy, którzy podzielili się koszmarnymi historiami o przymusie i wykorzystywaniu, a także o praktykach takich jak zachęcanie do stalkingu czy manipulowanie tożsamościami płciowymi. Ponadto serial dokumentuje intensywne wysiłki członków rodzin pragnących wyrwać swoich najbliższych z sieci utkanej przez Jeffa i Shaleię.



„The Keepers” – Netflix



Motywem przewodnim serialu jest historia sympatycznej siostry zakonnej Cathy Cesnik, nauczycielki z jednej ze szkół średnich w Baltimore. Siostra Cathy zaginęła 7 listopada 1969 r., a dwa miesiące później odnaleziono jej ciało. Tajemnicy jej śmierci do tej pory nie udało się wyjaśnić. Sprawa wróciła na pierwsze strony gazet w latach 90., kiedy pragnąca zachować anonimowość dawna uczennica siostry Cathy ujawniła przerażające szczegóły przemocy seksualnej, jakiej dopuszczał się ksiądz z jej szkoły. Jak zeznała, zaprowadzono ją również do miejsca, w którym znajdowało się jeszcze wtedy nieodnalezione ciało siostry Cathy, i powiedziano jej, że „to właśnie spotyka osoby, które źle mówią o innych”. Pomimo tego i innych świadectw ofiar i świadków tych wydarzeń do dzisiaj nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności, a sprawa wciąż pozostaje praktycznie nieznana poza okolicami Baltimore.

Reżyser przeprowadził wiele rozmów z przyjaciółmi, krewnymi, dziennikarzami, urzędnikami i mieszkańcami Baltimore, którzy są żywo zainteresowani ujawnieniem prawdy. Na podstawie tych rozmów White stworzył opowieść, która wykracza daleko poza śmierć sympatycznej zakonnicy i porusza takie tematy, jak nadużycia w kręgach kościelnych, wyparte wspomnienia ofiar oraz zasługująca na potępienie postawa władz rządowych i instytucji religijnych, które, jak stwierdza reżyser „przez ostatnie 45 lat nie zrobiły nic, aby wyjaśnić tę sprawę, a nawet próbowały ją zatuszować”.



„Bikram: jogin, guru, przestępca seksualny” – Netflix



Film opowiada o błyskawicznej karierze i dramatycznym upadku kontrowersyjnego twórcy hot jogi, Bikrama Choudhury’ego. Choudhury przybył do Beverly Hills z indyjskiej Kalkuty na początku lat 70. XX wieku. Szybko stał się sławny dzięki stworzonemu przez siebie imperium fitness, które przyniosło mu krociowe zyski. Jednak już w drugiej dekadzie nowego milenium pojawiły się liczne oskarżenia o nadużycia seksualne, zaś warunki i okoliczności prowadzonych zajęć miały — wedle przedstawianych relacji — cechy typowe dla sekty. Pojawiły się pierwsze pozwy, a nietypowe metody nauczania Choudhury’ego trafiły na pierwsze strony gazet.Czytaj też:

