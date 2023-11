SkyShowtime ogłosił listę nowości na grudzień. Jakie świąteczne klasyki obejrzymy?

W grudniu w serwisie swoją premierę będzie mieć prawdziwy kinowy hit – „Super Mario Bros. Film”, a także nowy serial kultowego już twórcy – Taylora Sheridana – „Lawmen: Bass Reeves”. Pojawią się także kolejne odcinki znakomitych seriali, m.in. „Special Ops: Lioness” z Nicole Kidman czy „Fellow Travelers” nominowanego do Oscara Rona Nyswanera.

Na Święta oraz Nowy Rok SkyShowtime szczególnie poleca maratony filmowe kultowych serii, jak „Indiana Jones”, „Mission: Impossible”, „Ojciec Chrzestny” oraz „Transformers”. W serwisie dostępne są także świąteczne klasyki, m.in. „Holiday”, „Białe Boże Narodzenie” czy „Grinch: Świąt nie będzie”.

Nowości w SkyShowtime na grudzień

„Lawmen: Bass Reeves” – serial



Serial opowiada o legendarnym stróżu prawa i jego walce z bandytami na Dzikim Zachodzie. Reeves (David Oyelowo) uznawany jest za najbardziej bohaterskiego stróża prawa na Dzikim Zachodzie. Po Rekonstrukcji działał na Terytorium Indiańskim jako federalny oficer pokoju i zasłynął schwytaniem ponad 3000 groźnych przestępców bez odniesienia ani jednej rany! Lawmen: Bass Reeves to początek serialowej antologii, której kolejne części będą poświęcone innym legendarnym stróżom prawa i bandytom, którzy zapisali się na kartach historii.

Odcinki 1 i 2 dostępne od 18 grudnia, kolejne odcinki co tydzień.



„Smothered” – serial



Sammy to niezależna młoda kobieta, która ma dość aplikacji randkowych, zaś Tom jest mężczyzną o czułym sercu, który swoje już w życiu przeszedł. Między nieznajomymi zaczyna iskrzyć, gdy podchmieleni spotykają się przypadkiem w budce karaoke i niespodziewanie zaczynają wspólnie śpiewać, znakomicie się przy tym bawiąc. Wkrótce decydują się na związek bez zobowiązań, ale rodzące się między nimi uczucia wszystko komplikują. Sammy wkrótce odkrywa też, że w życiu Toma jest jeszcze inna kobieta – jego sześcioletnia córka. Smothered to komedia romantyczna inna niż wszystkie. Miłość rozkwita tu w miejscu zderzenia dwóch światów, ale wyzwania związane ze współczesnym randkowaniem sprawiają, że trudno się jej rozwijać.

Wszystkie odcinki dostępne od 18 grudnia.



„Dreamland” – serial



Dreamland to pełen emocji dramat o tajemnicach, kłamstwach, miłości i aspiracjach rodziny czterech sióstr. Jego akcja rozgrywa się w nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii i – w stylu charakterystycznym dla czarnych komedii – prezentuje relacje łączące różne pokolenia kobiet. Najstarsza z sióstr, Trish (Agyeman), zachodzi w trzecią ciążę, a jej dwie siostry, Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards), oraz mama (Frances Barber) i babcia (Sheila Reid) starają się jej pomóc, jak tylko mogą. Kiedy jednak na scenę nieoczekiwanie powraca czwarta siostra, Mel (Allen), spokój i stabilność rodziny zaczynają wisieć na włosku.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Fellow Travelers” – serial



Stworzony przez nominowanego do Oscara® Rona Nyswanera (Philadelphia, Homeland) serial Fellow Travelers to oparta na powieści Thomasa Mallona opowieść łącząca romans z thrillerem politycznym. Jest to historia wybuchowej miłości, która połączyła dwóch bardzo różnych mężczyzn. Matt Bomer występuje w roli charyzmatycznego Hawkinsa Fullera, który robi karierę za kulisami polityki. Pewnego dnia Hawkins poznaje Tima Laughlina (Jonathan Bailey), młodego człowieka pełnego ideałów. Ich romans zaczyna się w momencie, kiedy Joseph McCarthy i Roy Cohn wypowiadają wojnę demoralizatorom i dewiantom seksualnym, dając początek jednemu z najmroczniejszych okresów w XX-wiecznej historii USA.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Frasier” – serial



Producentem wykonawczym serialu jest grający główną rolę Kelsey Grammer, czyli tytułowy Frasier Crane. Oglądamy kolejny etap jego życia i powrót do Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie czekają na niego nowe wyzwania, nowe relacje i jedno czy dwa dawne marzenia, które wreszcie spróbuje spełnić. To najprawdziwsza prawda, Frasier powraca! Poza Grammerem w nowym serialu występują Jack Cutmore Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a teraz profesor uniwersytetu, Toks Olagundoye jako Olivia, współpracownica Alana i dziekan wydziału psychologii, Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy'ego, oraz Anders Keith jako David, bratanek Frasiera.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Special Ops: LionessSpecial Ops: Lioness” – serial



Serial nominowanego do Oscara® Taylora Sheridana – Special Ops: Lioness jest oparty na prawdziwym programie CIA i śledzi losy Cruz Manuelos (De Oliveira), trochę nieokrzesanej, ale pełnej pasji młodej żołnierki marines, która została zwerbowana do zespołu Lioness Engagement Team, aby pomóc zniszczyć organizację terrorystyczną od wewnątrz. Saldaña wciela się w Joe, szefową programu Lioness, której zadaniem jest szkolenie, zarządzanie i kierowanie tajnymi agentkami. W serialu występują również Michael Kelly, Morgan Freeman i Nicole Kidman.

Nowe odcinki dostępne co tydzień wyłącznie w SkyShowtime.



„Book Club: Następny rozdział” – film



Legendarne aktorki – Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen – powracają w filmie Book Club: Następny rozdział. W wyczekiwanym sequelu znów spotykamy najlepsze przyjaciółki z klubu książki: Diane (Keaton), Vivian (Fonda), Sharon (Bergen) i Carol (Steenburgen), które tym razem wspólnie wybierają się do Włoch na wycieczkę życia. W filmie występują również Craig T. Nelson, Giancarlo Giannini, Andy Garcia i Don Johnson. Za kamerą ponownie stanął Bill Holderman.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 10 grudnia.



„Transformers: Przebudzenie bestii” – film



Film przenosi widzów w lata 90. XX w. i zabiera w wielką podróż w towarzystwie Autobotów. Prezentuje też nową frakcję – Maximali – która wspomaga pozostałych Transformersów w walce o Ziemię. Film wyreżyserował Steven Caple Jr., a główne role grają w nim Anthony Ramos i Dominique Fishback.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 15 grudnia.



„Szybcy i wściekli 10” – film



Bijąca wszelkie rekordy seria Szybcy i wściekli przyspiesza w ostatnim rozdziale do niebotycznych prędkości i wzbija się na nowe wyżyny pod okiem reżysera specjalizującego się w kinowych hitach, Louisa Leterriera (The Transporter). Najnowsza część popędzi do krajów całego świata, aby każdy mógł zobaczyć, jak do akcji wraca wielu aktorów znanych z poprzednich filmów, w tym Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Sung Kung, Charlize Theron, Tyrese Gibson czy Chris (Ludacris) Bridges. Tym razem dołączają też do nich m.in. Jason Momoa i Daniela Melchior.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 17 grudnia.



„Super Mario Bros. Film” – film



Studio odpowiedzialne za animowane hity takie jak Despicable Me i Sing zaprasza na najnowszą przygodę opartą na serii popularnych gier Nintendo o wąsatym hydrauliku Mario i jego chudziutkim bracie Luigim, którzy próbują uratować księżniczkę Peach z łap potwornego Bowsera. W rolach głównych nagrodzona Złotym Globem Anya-Taylor Joy oraz mistrzowie komedii Chris Pratt i Charlie Day.

Dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 24 grudnia.



„Wesołe kurcze święta”



Boyd Mitchler (Joel McHale) niechętnie zabiera bliskich na święta do domu swojego ekscentrycznego ojca (nagrodzony Oscarem® Robin Williams) i reszty rodziny nieudaczników, których unika od lat. Kiedy Boyd zdaje sobie sprawę, że wszystkie prezenty dla syna zostawił w domu, razem z ojcem i młodszym bratem rusza w ośmiogodzinną podróż, aby zdążyć je przywieźć i wrócić przed świtem.

Dostępny już w SkyShowtime.



„Zły Mikołaj” – film

Billy Bob Thornton, Tony Cox i Lauren Graham grają główne role w filmie, którego bohaterami są Willie i Marcus – dwaj złodzieje, którzy przy okazji świąt zatrudniają się w galeriach handlowych jako Święty Mikołaj i jego elf. Kłopot jednak w tym, że Willie nienawidzi dzieci i ma problem, żeby zaczepić się w którejś pracy na dłużej. Pewnego dnia wszystko się zmienia, kiedy spotykają introwertycznego ośmiolatka, który uznaje, że Willie jest prawdziwym Mikołajem. Chłopiec budzi w Williem czułość, która z czasem przeradza się w coś, co przypomina o magii świąt.



Dostępny już w SkyShowtime.





„Grinch: Świąt nie będzie” – film



Jest wredny, jest zielony i nie cierpi świąt. Jim Carrey wciela się w tytułową postać w aktorskiej adaptacji klasycznej opowieści dla dzieci autorstwa Dr. Seussa. Ze swej jaskini na szczycie góry Grinch obserwuje mieszkańców Ktosiowa radośnie szykujących się do obchodów Gwiazdki. Stwierdza w końcu, że dość ma już tej radości i postanawia ukraść Ktosiom święta. Ten fascynujący film, z nominowaną do Oscara® scenografią i nagrodzoną Oscarem® charakteryzacją, doskonale uchwycił niezwykły klimat świata stworzonego przez Dr. Seussa. To prawdziwy świąteczny klasyk!

Dostępny już w SkyShowtime.



„The Holiday” – film



Cameron Diaz i nagrodzona Oscarem® Kate Winslet występują w rolach dwóch kobiet, które tuż przed świętami przeżywają poważne rozczarowania mężczyznami. Spragnione zmiany otoczenia, wymieniają się domami (Diaz jedzie do Londynu, Winslet do Los Angeles) i trafiają do nieznanych sobie miast. Żadna jednak nie narzeka zbyt długo na brak towarzystwa. W filmie występują też Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Ed Burns i Rufus Sewell. Scenariusz i reżyseria: Nancy Meyers.

Dostępny już w SkyShowtime.



„Białe Boże Narodzenie” – film



Zabawna i romantyczna historia, w której dwaj koledzy z wojska Bob Wallace i Phil Davis (Bing Crosby i Danny Kaye) zostają po wojnie popularnym duetem komediowym i podbijają Broadway. W czasie podróży na Florydę poznają dwie śpiewające siostry Betty i Judy (Rosemary Clooney i Vera-Ellen). Pomimo kłopotów, jakie dotykają obie zakochane pary, wszystko kończy się dobrze, a Wigilia przynosi fantastyczne recenzje ich występów – oraz wyczekiwany śnieg!

Dostępny już w SkyShowtime.



Seria filmów „Indiana Jones”



W filmie Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki Indy (Harrison Ford) i jego zadziorna była partnerka Marion Ravenwood (Karen Allen) unikają podstępnych pułapek, walczą z nazistami i próbują nie dać się pokąsać wężom podczas niesamowitych poszukiwań legendarnej Arki Przymierza. Daj się porwać przygodzie z wyjątkowym Indianą Jonesem!

Dostępne tytuły:

„Indiana Jones: Poszukiwacze zaginionej Arki”„Indiana Jones i Świątynia Przymierza”„Indiana Jones i ostatnia krucjata”„Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki”

Dostępne już w SkyShowtime.



Seria filmów „Mission: Impossible”



Tom Cruise wciela się w Ethana Hunta, tajnego agenta niesłusznie obwinianego za śmierć współpracujących z nim szpiegów. Uciekając przed rządowymi zabójcami, włamując się do najbardziej strzeżonego skarbca CIA, trzymając się dachu pędzącego jak pocisk pociągu, Hunt ściga się z czasem, by wyprzedzić swych prześladowców i... zbliżyć się o krok do odkrycia szokującej prawdy.

Dostępne tytuły:

„Mission: Impossible”„Mission: Impossible II”„Mission: Impossible III”„Mission: Impossible Ghost Protocol”„Mission: Impossible Rogue Nation”„Mission: Impossible Fallout”

Dostępne już w SkyShowtime.



Seria filmów „Ojciec chrzestny”



Ekranizacja bestsellerowej powieści Mario Puzo stała się przebojem filmowym, który do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych obrazów w historii kina. Nagrodzony za tę rolę Oscarem Marlon Brando występuje jako ojciec rodziny Corleone w pierwszym filmie z trzyczęściowej sagi, w dramatyczny sposób kreślącej historię sycylijskiego klanu, który wspiął się na szczyt przestępczej hierarchii w Ameryce, ale nie zdołał się tam utrzymać. Występy w filmach o rodzinie Corleone, rozdartej między zobowiązaniami wobec bliskich a pragnieniem rozwijania przestępczej działalności, nadały rozpęd karierom aktorów takich jak Al Pacino, James Caan, Talia Shire, Diane Keaton i Robert Duvall.

Dostępne tytuły:

„Ojciec chrzestny”„Ojciec chrzestny II”„Ojciec chrzestny III”

Dostępne już w SkyShowtime.

Ile kosztuje SkyShowtime?

Do 27 listopada obowiązuje specjalna promocja dla nowych subskrybentów SkyShowtime. Usługa przez 3 miesiące kosztuje 14,99 zł, zamiast 24,99 zł.

