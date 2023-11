TVP wydała oświadczenie ws. Nicoli z „Rolnik szuka żony”. Ostrzega widzów

W finałowym odcinku programu „Rolnik szuka żony” Waldemar wybrał Ewę, Artur Sarę, a Anna postanowiła dać szansę Jakubowi. Agnieszka z kolei nie zdecydowała się na budowanie relacji z żadnym z kandydatów.

Dariusz wybrał natomiast Nicolę. Podczas wspólnego spaceru złapał ją nawet w za rękę „przy całej wsi”. Kiedy Marta Manowska zjawiła się na gospodarstwie rolnika, ten w końcu przyznał, że Nicola jest już jego dziewczyną. Ona w odpowiedzi zaprosiła go do siebie na rewizytę.

Obraźliwy artykuł uderzający w Nicolę z „Rolnik szuka żony”

Dzień po finale programu jeden z portali plotkarskich opublikował nowe zdjęcia Nicoli, pisząc: „Wybranka Dariusza z 10. edycji »Rolnik szuka żony« pokazała się ze znacznie większym brzuszkiem niż dotychczas. Czyżby ich uczucie przetrwało po programie i para spodziewa się dziecka?”.

Fotka ma przedstawiać Nicolę u boku swojej siostry, która dumnie prezentuje swój dyplom. „Czy to tylko dodatkowe kilogramy? Niewykluczone. Patrząc jednak na brzuszek dziewczyny trudno nie pomyśleć, że ta być może jest w ciąży. Choć Nicola jest znacznie pełniejsza, to nadal jest tak samo szczupła na twarzy” – twierdzi portal.

TVP wydało oświadczenie w sprawie Nicoli z „Rolnik szuka żony”

Telewizja Polska postanowiła zareagować na ten artykuł. W mediach społecznościowych „Rolnik szuka żony” pojawiło się oświadczenie osób odpowiedzialnych za produkcję.

„W odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące Nicoli – pamiętajcie, żeby nie wierzyć we wszystko, co wyczytacie w sieci czy znajdziecie w internetowych grupach podawane przez anonimowych informatorów o – delikatnie mówiąc – luźnym stosunku do prawdy” – podkreślili twórcy. – „Informacje zawarte w tym artykule, które dotyczą bezpośrednio Nicoli, nie są prawdą. Prawdą jest jednak, że siostra Nicoli ukończyła właśnie studia wyższe i tego jej serdecznie gratulujemy! I pamiętajcie! Plotki może nie pozostawiają bąbli, ale to nie znaczy, że nie ranią” – czytamy.

