Powstał serial „Django”! Premiera już w grudniu. Kto zagrał kultowych bohaterów?

Serial „Django” od Leonardo Fasoli i Maddaleny Ravagli (duet odpowiedzialny za „Gomorrah” i „Zero Zero Zero”), tropem swojego pierwowzoru z 1966 roku w reżyserii Sergia Corbucciego, przenosi widzów ponownie do kultowego kina westernowego.

Serial „Django”. O czym będzie?

Rok 1872 na Dzikim Zachodzie, siedem lat po zakończeniu wojny secesyjnej. Django (Matthias Schoenaerts), zniszczony życiem rewolwerowiec, przybywa do New Babylon – miejsca na teksańskim odludziu, gdzie wszystkie wyrzutki społeczeństwa, kobiety i mężczyźni, przedstawiciele różnych ras i wyzwań żyją wolni i równi. Mieszkańcy nazywają to miejsce „schronem przed demonami, które rządzą światem poza murami tego miasta”.

Głównego bohatera do New Babylon pcha nadzieja na odnalezienie córki, którą dawno temu stracił. Na miejscu odkrywa, że jego Sarah (Lisa Vicari) – teraz 20-letnia kobieta, która nie chce mieć z ojcem nic do czynienia – ma poślubić założyciela miasta i byłego niewolnika Johna Ellisa (Nicholas Pinnock), na którego drodze stoi bezwzględnie walcząca o wpływy w mieście Elizabeth Turman (Noomi Rapace). Django, Sarah i John łączą siły, ale demony przeszłości będą ciążyć na tej relacji.

– DJANGO to jednocześnie feministyczny, współczesny i psychologiczny western, który dotyka też dzisiejszych problemów. Western we włoskim stylu, czerpiący z tradycji, a jednak nie próbuje jej na ślepo naśladować. Zależało mi na tym, by zrobić coś inaczej: osadzić w tym gatunku treściwą, wielowymiarową sagę rodzinną, co jest pierwszym elementem włoskiej tożsamości serialu. Jako kobieta i reżyser uważam, że kluczowe jest wprowadzenie kobiecej perspektywy do gatunku, który – być może bardziej niż jakikolwiek inny – ustanowił standard męskości – mówi Francesca Comencini, reżyserka serialu.

Kto w obsadzie serialu „Django”?

W obsadzie plejada świetnych aktorów: nagrodzony Cezarem Matthias Schoenaerts („Rust and Bone”, „Dziewczyna z portretu”), Noomi Rapace (światową sławę przyniosła jej rola Lisbeth Salander w ekranizacji słynnej trylogii Stiega Larssona „Millenium”), Nicholas Pinnock („Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, „Fortitude”), Lisa Vicari („Dark”) oraz Benny O. Arthur („Berlin Alexanderplatz”).

Kiedy premiera serialu „Django”? Gdzie oglądać?

Serial „Django” obejrzeć będziemy mogli w Polsce na Canal+. Premiera serialu, którego pierwsza odsłona liczy 10 odcinków, już 1 grudnia.

