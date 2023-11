Czarne chmury nad „Klanem”. W tle spór z sąsiadami kultowej willi

Nad kultowym już serialem „Klan” zebrały się czarne chmury. Dom, w którym kręcono sceny od samego początku serialu, może zupełnie zniknąć z fabuły. Powodem są okoliczni mieszkańcy.

„Klan” straci swój kultowy dom?

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów w serialu „Klan” bez wątpienia jest dom rodzinny Lubiczów. To tutach wychowywało się rodzeństwo, których śledzimy losy dzieci i wnuków. Zgodnie z fabułą produkcji po śmierci rodziców w posiadłości została jedna z córek – Elżbieta.

Dom, który w serialu jest na warszawskiej Sadybie, tak naprawdę położony jest w Podkowie Leśnej pod Warszawą. W rzeczywistości dom Lubiczów i Chojnickich zwany jest willą „Renata”. Właściciele to Alicja i Wiesław Jankowscy, którzy do tej pory chętnie wynajmowali posiadłość oraz teren wokół właśnie twórcom „Klanu”.

Dom Lubiczów i Chojnickich nie będzie już planem filmowym „Klanu”?

Portal Plotek donosi, że od pewnego czasu pojawiają się problemy z kręceniem zdjęć we wspomnianej willi „Renacie”. Okoliczni mieszkańcy mają dość problemów, jakie stwarza produkcja i zaczęli protestować. Najpierw powodem był zły stan drogi dojazdowej. Kiedy została wyremontowana, sąsiedzi chcą zachować jej dobry stan jak najdłużej, a nie łączy się to z częstymi wycieczkami wozów transmisyjnych.

– Pojawiły się z ich strony protesty przeciwko produkcji. Niektórzy uważają, że powrót wozów transmisyjnych na świeżo wyremontowaną drogę szybko ją zniszczy i nie chcą się zgodzić na podpisanie niezbędnych pozwoleń. Bez nich ekipa nie ma niestety szansy, by realizować w domu Chojnickich kolejnych zdjęć – powiedziała Anna Wiejowska z biura prasowego „Klanu”.

W trakcie remontu drogi scenarzyści popisali się niemałą kreatywnością, by znaleźć powód wyprowadzki głównych bohaterów. Najpierw w dom Lubiczów i Chojnickich uderzył meteoryt. Z tego powodu rodzina przeprowadziła się do doktora Lubicza. Później odkryto w nim niebezpieczne grzyby takie jak gnilica mózgowata i stroczek.

Obecnie bohaterowie rozważają sprzedaż posiadłości, co rozwiązałoby problem realnych sąsiadów. Padł też pomysł przerobienia go na escape room, którego motywem przewodnim byłoby uratowanie planety przed uderzeniem asteroidy. To bez wątpienia otworzyłoby twórcom drogę ewentualnego powrotu do kultowej już willi.

