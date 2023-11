Matka zostawiła chore dziecko. Ich dobytek został skradziony

Pan Janusz sam wychował, a teraz opiekuje się dorosłym już synem Maciejem, który urodził się z przepukliną oponowo – rdzeniową. Matka pana Macieja opuściła rodzinę, gdy był on maleńkim dzieckiem.

– Moja była żona, Patryka mama, gdy on miał ok. 3 lata i był po którejś operacji, przyniosła go tu do domu mojej mamy, twierdząc, że musi iść do lekarza. Uciekła do Kanady, nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów – opowiedział pan Janusz w programie.

– Czułem totalną frustrację, załamanie, bezradność. Jak można zostawić mnie samego z chłopakiem, który potrzebuje naprawdę dużo opieki. Ten moment spowodował, że Maciek się totalnie się załamał. Później zadał mi pytanie: „Tata, dlaczego mama mnie tak nienawidzi?”. Nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć – dodał.

W wychowaniu syna panu Janoszowi pomagali rodzice, niestety już nie żyją. Gdy mama pana Janusza chorowała, w opiece nad nią pomagał przyjaciel Macieja – Patryk. Zżyty z rodziną stał się w końcu jej pełnoprawnym członkiem i zamieszkał z nimi na stałe.

– Mama zmarła na raka, jak miałem 15 lat, tata na zawał jak miałem 17 lat. Trafiłem do rodziny zastępczej, siostra wzięła mnie pod opiekę. Potem poznała partnera i nie dogadywałem się z nim. Nie miałem się gdzie podziać, zacząłem tu nocować i tak zostałem – opowiadał Patryk.

„Nasz Nowy Dom”. Pan Janusz spłaca dług w wysokości 250 tys. zł

Wszystko szłoby dobrze, gdyby nie sytuacja finansowa rodziny – pan Janusz do dziś ponosi konsekwencje kradzieży, jaka dotknęła jego warsztat wiele lat temu, spłaca długi. – 14 lat temu okradziono mnie, wywieziono 240 kół na łączną kwotę 250 tysięcy. Odpracowuję to jeszcze do tej pory – mówi pan Janusz.

W prowadzeniu wulkanizacji pomaga Patryk, a Maciej dorabia, jak może. Nie są jednak w stanie wyremontować mieszkania, które jest w dramatycznym stanie.

Jak mieszka rodzina? Zdjęcia przed remontem w Konstancinie-Jeziornej

Ekipa "Nasz Nowy Dom" spróbuje pomóc rodzinie, która obecnie mieszka w bardzo ciężkich warunkach. Zobaczcie zdjęcia, które zostały zrobione przed remontem ich mieszkania.

