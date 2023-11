Bartłomiej Topa jako szlachcic Jan w nowym serialu „1670” Netfliksa. Jest zwiastun i data premiery

Serial „1670” to nowa, satyryczna produkcja Netflixa w reżyserii Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, która w przewrotny sposób opowiada o losach szlacheckiego rodu Adamczewskich i mieszkańców należącej do rodziny wsi. Za pomysł i scenariusz odpowiada Jakub Rużyłło.

– Szlachta jest w tekstach naszej kultury obecna od zawsze, ale jeszcze nikt nie opowiedział o niej językiem współczesnej komedii. Tymczasem tkwiący w niezachwianym samozadowoleniu sarmata, zdający się nie zauważać, że wszystko wokół niego się rozpada, jest postacią tragiczną, ale też... bardzo śmieszną. – mówi Jakub Rużyłło, pomysłodawca i scenarzysta serialu „1670”.

O czym jest serial „1670”?

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów.

Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

Co może spotkać polskiego szlachcica cieszącego się dostatnim życiem u schyłku XVII w? Jak pokazuje zwiastun satyrycznego serialu 1670 – absolutnie wszystko.

W serialu „1670” w roli oddanego rodzinie i tradycji szlachcica Jana, który ma ambicje zapisać się na kartach historii Polski, zobaczymy Bartłomieja Topę. Katarzyna Herman wcieli się w postać Zofii, żony Jana, pokładającej większą wiarę w wolę Stworzyciela, niż siłę sprawczą męża. Anielę, najmłodsze dziecko Zofii i Jana, którą wybitnie uwiera ciasnota konwenansów XVII wieku, zagra Martyna Byczkowska.

W rolę jej starszych braci, Stanisława i Jakuba, wcielą się odpowiednio Michał Balicki i Michał Sikorski. Do portretu rodu Adamczewskich dołączy również Dobromir Dymecki w roli Bogdana – szlachcica czystej krwi i brata Zofii, który brał udział we wszystkich najważniejszych klęskach polskiej armii. W roli sąsiada rodziny, Andrzeja, z którym Janowi przyszło dzielić wpływy we wsi, zobaczymy Andrzeja Kłaka. Tymczasem Kirył Pietruczuk wcieli się w postać chłopa Macieja, który w ramach programu wymiany chłopskiej Erasmus przybył do Polski z Litwy i szybko staje się częścią świata kreowanego przez sarmacką fantazję.

Bohaterowie polskiego serialu „1670”. Pierwsze fotki z planu

Kiedy premiera serialu „1670”?

Widzowie będą mogli śledzić losy szlachcica Jana, jego rodziny i pozostałych mieszkańców wsi Adamczycha już od 13 grudnia na Netflix.

