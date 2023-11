Aldona Orman wciąż jest w szpitalu. Pokazała nietypową zmianę na ręce

Aldona Orman po tym jak na planie serialu pękł jej tętniak, dalej przebywa w szpitalu. Pokazała fotkę, gdzie widzimy „kolejny znak wspaniałej ochrony Boskiej Energii, Waszej dobrej energii i Waszej modlitwy”.

Aldonie Orman pękł tętniak na planie „Klanu”

Aldona Orman na początku października niemal straciła życie. Gwiazda „Klanu” zdradziła swoim fanom, że na planie serialu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Jak się okazało, aktorka długo bagatelizowała niepokojące objawy. Kiedy trafiła w ręce lekarzy, sytuacja była poważna. Po przeprowadzeniu badań diagnostycznych okazało się, że aktorka ma w głowie świeżą krew i częściowo pękniętego tętniaka.

„6 października zostało mi uratowane życie! Najpierw moja kochana i wspaniała Klanowa Rodzina, szybko wezwała karetkę na plan, gdy częściowo pękł mi tętniak w głowie” – napisała.

Serialowa Barbara Milecka była operowana wiele godzin. Cała procedura miała trwać od godziny 1:00 do 6:30 rano. „Po 10 dniach dalej ból jest straszny. Jestem bardzo słaba. Żadne leki nie potrafią go uśmierzyć” – napisała Orman.

Aldona Orman pokazała nietypowego siniaka

Aldona Orman dalej przebywa w szpitalu, ale dzieli się z fanami informacjami o swoimi samopoczuciu. Teraz aktorka pokazała fotki siniaka, który przypomina kształt serca. Zdradziła też, w jakich okolicznościach powstał.

„Z przebitej żyły, przez jedną z pielęgniarek, która chciała mi w tym miejscu, kilka dni temu, założyć wenflon do podawania leków, powstał siniak. A w miarę wchłaniania się go, zaczął on przybierać kształt serduszka, tak jak widzicie na zdjęciach. Jest to dla mnie maleńki, kolejny znak wspaniałej ochrony Boskiej Energii, Waszej dobrej energii i Waszej modlitwy” – czytamy na Instagramie.

Gwiazda „Klanu” podziękowała też za wsparcie, dobre słowo i niespodzianki, które robili jej znajomi, rodzina i przyjaciele.

