Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Oliwka prosi Justina o pomoc

Serial „Barwy szczęścia” jest emitowany od 2007 roku na antenie Telewizji Polskiej. Jego bohaterami są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich.

Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia”. Co wydarzy się w w serialu? Streszczenie 2875. odcinka

Lekarze podejmują próbę wybudzenia Bożeny ze śpiączki. Tymczasem Rafał, postrzelony przez Marcina, zostaje aresztowany i trafia do szpitala – tego samego, co Stańscy. Karolina przyjeżdża od razu na miejsce i zapowiada byłemu partnerowi, że już nigdy nie zobaczy Dobromira.

Oliwia przychodzi do Tomka po swoje rzeczy. Uporem w sprawie "zdrady" i rozstania zaskakuje nie tylko ukochanego, ale też Madzię. Z kolei Wiktor opowiada się po stronie Zbrowskiej i próbuje wytłumaczyć ojcu jej zachowanie. W końcu Oliwka prosi Justina, by pomógł jej zdobyć pieniądze na spłatę Tomasza. Joanna i Emil nadal mieszkają u Pyrków, którzy traktują ich niemal jak rodzinę. Chłopiec wyznaje matce, że chciałby zostać w nowym domu już na stałe.

Strszczenie piątkowego odcinka 2874 „Barw szczęścia”

Oliwka robi Justinowi wymówki, bo razem z Tomkiem ją oszukał. Gdy Kępski staje w obronie chłopaka i próbuje ukochaną przeprosić, Zbrowska postanawia zakończyć ich związek. Z kolei Rawiczowa stara się pogodzić z synem, ale Cezary nie wita jej miło – wciąż zaszokowany tym, jak manipulowała nim po wypadku.

Wcześniej chłopak proponuje Natalii, by razem zamieszkali, a ta od razu przenosi się do niego z małą Leą. Tymczasem Bruno nadal pragnie zemsty i naciska na Celinę, by odnalazła dla niego Rafała. Marcin wpada jednak na trop Zaborskiego i rusza do akcji. Gdy policjanci próbują zatrzymać bandytę, padają strzały.

