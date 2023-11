Program „Autentyczni” budzi skrajne emocje. Są wyniki oglądalności

W każdym odcinku programu „Autentyczni” brać będzie udział 50 osób w spektrum autyzmu, które chcą spróbować swoich sił jako dziennikarze.

Każdy odcinek to spotkanie z inną znaną osobistością. Sam wywiad będzie poprzedzony odpowiednim przygotowaniem – zaczynając od samodzielnej pracy nad przekazaną im dokumentacją na temat gości i wyborem pytań, a następnie spotykając się z profesjonalistami, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiednio przygotowują ich do tego dziennikarskiego zadania. W trakcie całego procesu uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz warsztatowe. Wszystko po to, aby czuli się bezpiecznie oraz mogli jak najlepiej spełnić się w nowej dla nich roli.

„Dzięki temu wyjątkowemu spotkaniu, zarówno widzowie, jak i zaproszone gwiazdy, będą mogły bliżej poznać oraz lepiej zrozumieć zróżnicowany odbiór rzeczywistości przez osoby w spektrum. Podczas wywiadu pojawiają się tutaj zarówno tematy luźne i niezobowiązujące, jak i te trudne oraz wymagające dla gościa. Znane i popularne osoby, które w swoim życiu udzieliły setek wywiadów, doświadczą zupełnie innej relacji z rozmówcą niż kiedykolwiek wcześniej” – czytamy w zapowiedzi. W roli moderatora, podczas całego procesu, towarzyszy im Maciej Stuhr.

Widzowie krytykują program „Autentyczni”

W ubiegłym tygodniu – 1 i 2 listopada, oglądać mogliśmy dwa pierwsze odcinki show, w których gościli Robert Makłowicz i Natalia Kukulska. Po ich emisji, w sieci pojawiła się cała masa komentarzy – zarówno pochlebnych jak i krytykujących format.

„To program który utrwala stereotypy. Jeśli ktoś wie co to jest niepełnosprawność intelektualna, ogląda to »przedstawienie« zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że twórcy programu wsłuchają się w głos organizacji i osób które się znają na temacie niepełnosprawności i zmienicie formułę lub skończycie emisję”; „Niestety, ale formuła programu w ogóle nie oddała jak rozległy jest autyzm i jego specyfika”; „Program bardzo potrzebny dla nas wszystkich. Uczmy się życzliwości i prostego spojrzenia na świat”; „Piękny program, bardzo wzruszający i potrzebny w dzisiejszych czasach” – piszą internauci.

Wysoka oglądalność programu „Autentyczni” Macieja Stuhra

Tymczasem w mediach pojawiły się pierwsze informacje na temat oglądalności formatu. Jak się okazuje, program jest absolutnym hitem. Średnia widownia produkcji wyniosła 1,22 mln osób. Pierwszy odcinek śledziło 1,35 mln widzów. Z kolei drugi obejrzało 1,09 mln osób.

