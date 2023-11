20 najlepszych seriali na Disney+. Tytuły, które wciągną cię na długo!

Disney+ to platforma streamingowa, która zyskała dużą popularność dzięki swojemu bogatemu katalogowi seriali. Wśród wielu dostępnych produkcji wybraliśmy 20, które warto zwrócić uwagę, ze względu na ich wysokie oceny i dobre recenzje krytyków. Jeżeli szukacie czegoś, co was wciągnie tak, że nie będziecie mogli odejść od ekranu – to propozycje idealne dla was.

Najlepsze seriale na Disney+

20. „Mrs. America”



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



19. „Trust”



Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial o niszczącej sile pieniędzy i jednej z najbogatszych i najbardziej nieszczęśliwych rodzin Ameryki – rodzie Gettych.



18. „A gdyby?”



Serial powraca do klasycznych historii z MCU, by przedstawić ich alternatywne wersje.



17. „Ahsoka”



Imperium upadło. Dawna Jedi, Ahsoka Tano, próbuje odkryć źródło zła zagrażającego wyniszczonej wojną galaktyce.



16. „Tajna inwazja”



Nick Fury i Talos próbują powstrzymać grupę zmiennokształtnych Skrulli, którzy infiltrują od lat Ziemię.



15. „Lekomania”



Życzliwy, pracujący w szkole, lekarz jest uwikłany w spisek Big Pharmy.



14. „Mecenas She-Hulk”



She-Hulk, czyli Jennifer Walters, prawniczka, która pracuje w kancelarii prawnej w departamencie do spraw nadludzi, musi pogodzić życie trzydziestokilkuletniej singielki ze swoim zielonym dwumetrowym hulkowym wcieleniem.



13. „Księga Boby Fetta”



Legendarny łowca nagród Boba Fett i najemniczka Fennec Shand przybywają na pustynną planetę Tatooine w celu przejęcia władzy nad terenami rządzonymi niegdyś przez Jabbę Hutta i jego syndykat.



12. „Devs”



Losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem.



11. „Falcon i Zimowy Żołnierz”



Sam Wilson i Bucky Barnes łączą siły we wspólnej walce, podczas której poddawane próbie są ich zdolności, jak również cierpliwość.



10. „Zbrodnie po sąsiedzku”



Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.



9. „Gwiezdne wojny: Andor”



W niebezpiecznych czasach, pełnych intryg i zdrady, Cassian Andor przystępuje do walki z tyranią Imperium Galaktycznego. Wkrótce staje się bohaterem Rebelii.



8. „Hawkeye”



Historia młodej członkini Avengersów Kate Bishop, która zastąpiła Clinta Bartona.



7. „Moon Knight”



Bóg księżyca Khonshu ratuje byłego agenta CIA Marca Spectora, który staje się Księżycowym Rycerzem.



6. „Co robimy w ukryciu”



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



5. „Obi-Wan Kenobi”



10 lat po pokonaniu Anakina Skywalkera na planecie Mustafar, były mistrz Jedi, Obi-Wan Kenobi musi znów stawić czoła dawnemu uczniowi i jego inkwizytorom.



4. „WandaVision”



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



3. „The Bear”



Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.



2. „Loki”



Po kradzieży Tesseraktu Loki zostaje zmuszony do pracy dla organizacji monitorującej linie czasu. Aby zapobiec katastrofie, bóg oszustwa zaczyna podróżować w czasie i zmieniać historię ludzkości.



1. „Mandalorian”



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości. Czytaj też:

