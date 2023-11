„Tydzień Chandlera Binga” w Comedy Central. Mamy rozpiskę!

Stacja Comedy Central przygotowała specjalny maraton z dedykacją dla Matthew Perry'ego i jego niezapomnianej roli Chandlera Binga. Od środy 1 listopada do piątku 3 listopada widzowie będą mogli spędzić wieczory z kultową postacią, która na zawsze wpisała się w historię telewizji za sprawą serialu „Przyjaciele”.

„Tydzień Chandlera Binga” w Comedy Central

Najbliższe wieczory na Comedy Central upłyną pod znakiem kultowych cytatów, doskonałego humoru i niezastąpionego stylu Chandlera. Postać ta, w wykonaniu Matthew Perry'ego, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych bohaterów w historii telewizji. Jego sarkastyczne riposty, kultowe wyrażenie „Could I BE any more?” oraz niezawodna zdolność do komplikowania najprostszych sytuacji uczyniły go niepodważalną ikoną humoru. „Tydzień Chandlera Binga” to okazja, by jeszcze raz podziwiać niezrównany talent aktorski i komediowy Matthew Perry'ego.

Od środy 1 listopada do piątku 3 listopada 2023 roku wszyscy miłośnicy kultowego serialu „Przyjaciele” będą mieli możliwość zanurzenia się w świecie niezapomnianej postaci Chandlera. Stacja przygotowała wyjątkową selekcję odcinków, które przypomną różne aspekty życia bohatera – od jego komicznych wpadek po wzruszające chwile z przyjaciółmi. Comedy Central wyemituje następujące odcinki:

Środa 01.11. 2023:

19:30 – „Ten z kciukiem”

20:00 – „Ten z zaciemnieniem”

20:30 – „Ten, w którym Heckles umiera”

21:00 – „Ten po Super Pucharze, część druga”

21:30 – „Ten, w którym Eddie nie chce się wynieść”

22:00 – „Ten, w którym nikt nie jest gotowy”

Czwartek 02.11. 2023:

19:30 – „Ten, w którym Chandler nie pamięta, która siostra”

20:00 – „Ten z kajdankami”

20:30 – „Ten z Chandlerem w skrzyni”

21:00 – „Ten z embrionami”

21:30 – „Ten z Rugby”

22:00 – „Ten, w którym wszyscy się dowiadują”

Piątek 03.11. 2023:

19:30 – „Ten z gliniarzem”

20:00 – „Ten, w którym Chandler nie płacze”

20:30 – „Ten z oświadczynami: część 1”

21:00 – „Ten z oświadczynami: część 2”

21:30 – „Ten z Halloweenowym przyjęciem”

22:00 – „Ten, w Którym Chandler Bierze Kąpiel”



Matthew Perry nie żyje

Matthew Perry zmarł 28 października 2023 roku, a jego ciało zostało znalezione w jacuzzi. Na razie mimo sekcji zwołok nie wiadomo, co było przyczyną śmierci gwiazdora. W jego domu nie znaleziono narkotyków, ale tylko leki na receptę w postaci antydepresantów i leków uspokajających.

Comedy Central uczciła pamięć Chandlera z „Przyjaciół”także w inny sposób. Na początku każdego sezonu sitcomu pojawia się grafika z napisem. „Ku pamięci Matthew Perry'ego 1969-2023” – czytamy. Widać ją przez około 5 sekund przed rozpoczęciem kultowej czołówki „Przyjaciół”.

