Tyler Christopher nie żyje. Były mąż Evy Longorii miał 50 lat

Przykre informacje o śmierci Tylera Christophera dotarły do mediów przez jednego ze współpracowników gwiazdora Maurice'a Benarda. „Tyler zmarł dziś rano w wyniku nagłego, ciężkiego zaburzenia czynności serca w swoim mieszkaniu w San Diego” – czytamy na Instagramie.

Wcześniej gwiazdor walczył z depresją i uzależnieniem od alkoholu. „Tyler zmarł dziś rano w wyniku nagłego, ciężkiego zaburzenia czynności serca w swoim mieszkaniu w San Diego” – czytamy w jego mediach społecznościowych. Ze względu na swoje nałogi i problemy aktor angażował się w pomoc innym. „Tyler wspierał akcje dotyczące poprawy zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień. W przeszłości otwarcie mówił o swoich zmaganiach z depresją w chorobie afektywnej dwubiegunowej i z alkoholem” – napisał w Maurice Benard.

Celebryta dodał, że jego przyjaciel był naprawdę wspaniałym człowiekiem. „Tyler był naprawdę utalentowanym indywidualistą, który rozświetlał ekran w każdej odgrywanej przez siebie scenie i lubił sprawiać radość swoim wiernym fanom poprzez swoją grę aktorską. Tyler był cudowną duszą i wspaniałym przyjacielem dla wszystkich, którzy go znali” – czytamy.

Kim był Tyler Christopher?

Tyler Christopher był popularnym aktorem. Największą sławę zdobył dzięki serialowi „Szpital miejski”, gdzie wcielał się Nikolasa Cassadine'a. W produkcji grał aż przez 10 lat, od 1996 do 2006 roku. Właśnie za tę rolę zdobył nagrodę Daytime Emmy. Zagrał też w takich filmach „Max Winslow and the House of Secrets”, „Murder, Anyone?” czy „Beyond the Lights”.

Tyler Christopher przyszedł na świat 11 listopada 1972 roku w Joliet w stanie Illinois. Od 2002 roku przez dwa lata był mężem popularnej aktorki Evy Longorii. Później związał się z reporterką ESPN Brienne Pedigo.

