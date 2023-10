Matthew Perry wcielał się nie tylko w Chandlera z „Przyjaciół”. Przypominamy jego inne role

Po śmierci Matthew Perry'ego wiele znanych osób pożegnało aktora. Wśród nich jest premier Kanady, który znał gwiazdora jeszcze z czasów dzieciństwa.

Matthew Perry nie żyje

Matthew Perry zmarł nagle 28 października 2023 roku. Aktor miał zaledwie 54 lata. Na razie nie wiadomo co się stało, ale z nieoficjalnych doniesień wynika, że aktor miał zostać znaleziony w jacuzzi, a powodem śmierci miało być utonięcie. W sieci też możemy przeczytać, że w domu aktora nie znaleziono narkotyków ani śladów włamania. To jednak nie są potwierdzone informacje. O tym, w jaki sposób skończyło się życie Perry'ego, zapewne dowiemy się po sekcji zwłok.

Fani zwracają jednak uwagę na niepokojące posty, które w ciągu ostatnich kilku dni pojawiały się na profilu aktora. Na ostatnim opublikowanym zdjęciu, Matthew Perry siedzi w... jacuzzi.

Przypominamy role Matthew Perry'ego. To nie tylko Chandler z „Przyjaciół”

Matthew Perry największą popularność zdobył dzięki serialowi „Przyjaciele”, w którym grał Chandlera. Śmiało można stwierdzić, że produkcja zyskała miano kultowej. Powstawał w latach 1994-2004. Poza tym na ekranie mogliśmy zobaczyć Jennifer Aniston jako Rachel, Courteney Cox jako Monicę, David Schwimmer w roli Rossa, Matta LeBlanca, który grał Joeya i Lisę Kudrow – Phoebe. Ostatni odcinek „Przyjaciół” tylko w w Stanach Zjednoczonych obejrzało 52,5 mln widzów.

Perry na zawsze wpisał się w historię sitcomów swoim wyjątkowym poczuciem humoru. Niestety jak zdradził w swojej biografii oraz wywiadach, nie pamięta trzech lat kręcenia produkcji, bo był wówczas uzależniony od leków, narkotyków i alkoholu. Po tym jak zmieniał się fizycznie, można zgadnąć, jaki nałóg brał nad nim górę.

W zeszłorocznym wywiadzie Matthew Perry przyznał, że nie chce wracać do oglądania „Przyjaciół”. – Nie oglądałem ich i nie będę oglądać, bo mógłbym wymieniać: „Picie, opiaty, picie, kokaina” – przyznał. – Mógłbym powiedzieć sezon po sezonie, jak wyglądałem. Dlatego nie chcę tego oglądać, bo właśnie to bym widział – stwierdził.

Rola w Przyjaciołach, chociaż zapewne najważniejsza dla jego kariery, nie była jedyną. Sprawdźcie, w jakich innych produkcjach pojawił się Matthew Perry.

„Jak ugryźć 10 milionów”



Fajtłapowaty dentysta rozpoznaje w swoim sąsiedzie płatnego zabójcę.



„Polubić czy poślubić”

Alex i Isabel rozstają się po wspólnie spędzonej nocy. Trzy miesiące później dziewczyna odnajduje go i oświadcza, że jest w ciąży.



„Troje do tanga”

Bogaty biznesmen prosi młodego architekta, którego omyłkowo bierze za homoseksualistę, by zaopiekował się jego dziewczyną, o którą jest bardzo zazdrosny.



„Kto pierwszy, ten lepszy”

Goniec dostarcza pozew rozwodowy żonie milionera. Kobieta przekupuje go, by przekazał dokumenty najpierw jej mężowi.



„Znów mam 17 lat”

Rozczarowany swoim życiem Mike chciałby cofnąć czas. Niespodziewanie budzi się i odkrywa, że znów ma siedemnaście lat.



„Mr. Sunshine”



Menadżer ośrodka sportu i rekreacji Sunshine Centre w San Diego zmaga się z zapewnianiem rozrywki tłumom widzów.



„Dziwna para”



Dwójka przyjaciół postanawia zamieszkać razem po tym, gdy obaj zostają wyrzuceni z domów przez swoje żony.



„Rodzina Kennedych”



Jacqueline Kennedy po śmierci męża w zamachu zostaje wdową po amerykańskim prezydencie.Czytaj też:

