Najlepsze seriale HBO ostatnich lat. Lista tytułów, które warto nadrobić

HBO przez lata wyprodukowało całą masę dobrych seriali. I nie chodzi nam tylko o te tytuły, które oglądają wszyscy, jak „Gra o tron” czy „Sukcesja”. Wśród biblioteki serwisu znajdziecie ukryte perełki, które mają świetne oceny, a być może nigdy wcześniej nie zwróciliście na nie uwagi. Na naszej liście ponad 30 dobrych seriali produkcji HBO każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeżeli pogoda za oknem nastraja cię tylko na to, żeby zasiąść przed telewizorem – te tytuły powinny umilić ci bardzo ten czas. Poszukaj na liście czegoś dla siebie.

Najlepsze seriale HBO ostatnich lat

„Sukcesja”



Historia rodziny Roy’ów, czyli Logana Roy’a oraz czworga jego dorosłych dzieci, do których należy firma Waystar Royco – jedna z największych korporacji mediowych na świecie. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku i przybliża widzom losy i rozterki, z którymi muszą się zmierzyć członkowie tej wpływowej rodziny. Teraz waży się ich przyszłość, bo starzejący się ojciec, będący także głową firmy, zaczyna wycofywać się z działalności. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.



„Ślepnąc od świateł”



Kuba (Kamil Nożyński) to znany warszawski diler kokainy. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientela to pełen przekrój społeczny - politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Kuba obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja (Janusz Chabior), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną naprawdę bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina (Marta Malikowska). Kuba jest zmęczony swoim życiem - chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko. Tymczasem z więzienia wychodzi Dario (Jan Frycz), gangster starej daty. Ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami.



„Ostre przedmioty”



Dziennikarka St. Louis Chronicle, Camille Preaker (Amy Adams), zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać tę zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian. Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu, Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.



„Biały Lotos”



Satyra społeczna z akcją osadzoną w ekskluzywnym kurorcie na Hawajach. Serial podąża za grupą gości hotelowych, którzy w tym samym tygodniu spędzają wakacje w ekskluzywnym kurorcie, relaksując się i wypoczywając wśród rajskich krajobrazów.



„Mare z Easttown”



Mare Sheehan (Kate Winslet) jest policjantką z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej ze sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.



„Od nowa”



Odnosząca sukcesy terapeutka Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonathanem (Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej prywatnej szkoły synem (Noah Jupe). Ich z pozoru idealne życie z dnia na dzień wywraca się jednak do góry nogami za sprawą gwałtowenj śmierci i łańcucha zaskakujących wydarzeń. Grace, nagle pozostawiona sama sobie, konfrontuje się z narastającą w jej w życiu katastrofą, która na dodatek ma charakter publiczny. Przerażona sytuacją, musi porzucić dotychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa – dla siebie i swojego syna.



„Normalni ludzie”



Oboje chodzą do tej samej szkoły w małym miasteczku w zachodniej Irlandii. Connell (Paul Mescal) jest lubianym, przystojnym i dobrze zbudowanym sportowcem. Marianne (Daisy Edgar-Jones) natomiast to dumna, wycofana i niepopularna samotniczka, która unika swoich kolegów i koleżanek z klasy, a na lekcjach kwestionuje autorytet nauczycieli. Między nastolatkami zaczyna iskrzyć, gdy Connell przychodzi, aby odebrać swoją matkę Lorraine (Sarah Greene) z pracy w domu Marianne. Bohaterów zaczyna łączyć dziwna i niezwykle silna więź, którą postanawiają ukryć przed rówieśnikami.



„Obsesja Eve”



Sandra Oh (serial Chirurdzy) jako Eve, znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Z drugiej strony Jodie Comer (Doktor Foster) jako Villanelle, psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę, stawiając na głowie tradycyjny thriller szpiegowski.



„Patrick Melrose”



Patrick Melrose (Benedict Cumberbatch) pochodzi z arystokratycznej, uprzywilejowanej rodziny. Inteligentny i charyzmatyczny ma duże powodzenie wśród kobiet. Mężczyzna skrywa jednak przed światem mroczny sekret. Melrose stara się uporać z trudnymi wspomnieniami z dzieciństwa, które zafundowali mu agresywny ojciec oraz przymykająca na wszystko oko matka. Szukając ukojenia, często ucieka w używki.



„Co robimy w ukryciu”



Opowieść o codziennym, a raczej conocnym, życiu trzech wampirów, które egzystowały razem przez setki lat na Staten Island. Samozwańczym przywódcą grupy jest „Nandor The Relentless” (Kayvan Novak), wielki wojownik i zdobywca wywodzący się z Imperium Osmańskiego. Jest też awanturniczy wampir pochodzenia brytyjskiego „Laszlo” (Matt Berry) oraz uwodzicielska „Nadja” (Natasia Demetriou). Po nieoczekiwanej wizycie mrocznego pana i przywódcy, wampirom zostaje przypomniane zadanie, które otrzymali po przybyciu na Staten Island ponad sto lat wcześniej – doprowadzenie do całkowitej dominacji Nowego Świata. Pytanie, jaki jest najlepszy sposób osiągnięcia tego celu?



„Wielka”



Serial pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokrzyżować plany wojsku i przekonać do siebie dwór. W rolach głównych wystąpili Elle Fanning jako caryca Katarzyna i Nicholas Hoult jako car Piotr.



„Peacemaker”



Serialowy ciąg dalszy przygód bohatera, granego przez Johna Cenę w filmie z 2021 roku „Legion samobójców – The Suicide Squad”, który gorąco wierzy w pokój i nie ma dla niego znaczenia ile osób musi zginąć, by go utrzymać.



„Sceny z życia małżeńskiego”



Miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Na nowo przedstawia klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu, tym razem jednak z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary.



„Stamtąd”



Niechętni mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i gorączkowo szukają drogi wyjścia z miasta. Muszą także poradzić sobie z zagrożeniami czyhającymi na nich w lesie – w tym przerażającymi stworzeniami, które pojawiają się po zachodzie słońca.



„Barry”



Barry (Bill Hader) zarabia na życie jako płatny zabójca z dolnej półki. Mężczyzna jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Niechętnie zgadza się na realizację zlecenia w Los Angeles, gdzie ma zająć się młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, Barry trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. To jednak nie jest takie proste… Pomysłodawcami komediowego serialu HBO są pięciokrotnie nominowany do nagrody Emmy Alec Berg oraz Bill Hader. Ten ostatni wciela się również popisowo w postać głównego bohatera. W obsadzie znaleźli się także laureat dwóch Złotych Globów Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg oraz Glenn Fleshler.



„To wiem na pewno”



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo w podwójnej roli) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo.



„Miłość i śmierć”



Dwie chodzące do kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Schody”



Oparta na faktach opowieść koncentruje się na życiu Michaela Petersona, jego rozległej rodzinie z Północnej Karoliny oraz podejrzanej śmierci jego żony, Kathleen Peterson. Colin Firth i Toni Collette w rolach głównych.



„Bo to grzech”



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) oraz Colin (Callum Scott Howells) zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill (Lydia West) szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Na wodach północy”



Rok 1859. Patrick Sumner dołącza do załogi statku 'Ochotnik' jako chirurg okrętowy i ma nadzieję, że podczas wyczerpującej fizycznie wyprawy wielorybniczej po morzach Arktyki będzie mógł zapomnieć o przeszłości. Na miejscu musi stawić czoła dzikim żywiołom natury oraz skłonnym do przemocy członkom załogi, a zwłaszcza brutalnemu i trudnemu do okiełznania harpunnikowi Draxowi. Kiedy staje się jasne, co jest prawdziwym celem wyprawy, z dala od bezpiecznego lądu i cywilizacji, dochodzi do konfrontacji dwóch mężczyzn.



„Tokyo Vice”



Serial kryminalny luźno oparty na reportażach dziennikarza Jake’a Adelsteina o pracy policji w Tokio, gdzie zostały nakręcone wszystkie zdjęcia. Głównym bohaterem jest Adelstein (w tej roli zobaczymy Ansela Elgorta), który w latach 90. patroluje skąpane w świetle neonów zaułki Tokio, gdzie wszystko jest iluzją.



„Mogę cię zniszczyć”



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Skandal w angielskim stylu”



Hugh Grant jako przywódca partyjny, który skrywa przed światem mroczną tajemnicę.



„Nasza bandera znaczy śmierć”



Serial luźno oparty na prawdziwych przygodach Stede'a Bonneta (Rhys Darby), rozpieszczonego arystokraty, który porzucił życie pełne przywilejów, by zostać piratem. W roli Czarnobrodego, najbardziej przerażającego i czczonego pirata w historii, wystąpi zdobywca Oscara Taika Waititi.



„Lakers: Dynastia zwycięzców”



Serial HBO zabiera widzów w podróż czasie, żeby przedstawić im zawodowe sukcesy i kulisy prywatnego życia zawodników drużyny Los Angeles Lakers, którzy w latach 80. stworzyli jeden z najbardziej podziwianych i odnoszących wielkie sukcesy zespołów. Produkcja, która jest adaptacją powieści Jeffa Pearlmana pt. „Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”, przedstawia historię drużyny, której zawodnicy dokonywali niezwykłych rzeczy na boisku i poza nim.



„Angielka”



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Czas”



Mark Cobden (Sean Bean) jest nauczycielem, mężem i ojcem, który w wypadku zabił niewinnego mężczyznę. Jest przytłoczony poczuciem winy i godzi się, a nawet czuje ulgę, dowiadując się, że został skazany na cztery lata. Rozdzielony ze swoją rodziną nie wie, co czeka go w nowym, nieprzyjaznym miejscu, gdzie bardzo szybko musi nauczyć się sztuki przetrwania. Eric McNally (Stephen Graham) jest funkcjonariuszem służby więziennej. Troskliwy i uczciwy Eric stara się chronić osadzonych, co jest bardzo trudnym zadaniem w zakładzie karnym, gdzie napięcie między skazanymi sięga zenitu, a wiele wakatów pozostaje nieobsadzonych. Kiedy pewnego dnia jeden z najbardziej niebezpiecznych więźniów poznaje jego słaby punkt, Eric staje przed nierozwiązywalnym dylematem.



„Wojownik”



Druga połowa XIX wieku. Ah Sahm (Andrew Koji) jest cudownym dzieckiem sztuk walki, który przybywa w tajemniczych okolicznościach z Chin do San Francisco, gdzie zaczyna pracować dla jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych w Chinatown. Nakręcony w Kapsztadzie serial dramatyczny produkcji Cinemax, którego scenariusz oparty został na zapiskach Bruce’a Lee. Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest Jonathan Tropper (serial Banshee).



„Gentleman Jack”



W roku 1832, po latach egzotycznych podróży i wspinania się po drabinie społecznej, Anne Lister (Suranne Jones) powraca do miasta Halifax, w hrabstwie West Yorkshire. Kobieta jest zdeterminowana, aby przywrócić dawną świetność swojej posiadłości Shibden Hall. Aby to zrobić, musi otworzyć ponownie kopalnie węgla i zaaranżować sobie dobre małżeństwo. Ubrana od stóp do głów na czarno, charyzmatyczna i uparta Anne nie zamierza jednak wychodzić za mąż za mężczyznę. W zgodzie ze swoją naturą postanawia wziąć ślub z kobietą. Nie może być to jednak zwykła niewiasta. Jej wybranka musi być nieziemsko bogata.



„Hacks”



Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.



„Miasto na wzgórzu”



Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.



„Ktoś, gdzieś”



Ktoś taki, jak Sam Miller może dusić się nawet w pełnym bezkresnych równin i rozciągających się po horyzont prerii stanie Kansas. Główną bohaterką serialu, który został zainspirowany życiem komiczki i piosenkarki Bridget Everett, jest Sam (Everett) na pozór typowa mieszkanka stanu Kansas, która czuje się wyobcowana w swoim rodzinnym miasteczku. Sam zmaga się z poczuciem straty i potrzebą akceptacji, a śpiew jest dla jej ucieczką od prawdziwego życia. Pozwala jej lepiej poznać samą siebie oraz społeczność wyrzutków, którzy nie pasują do społeczeństwa, ale nigdy się nie poddają, co potwierdza, że każdy może znaleźć swoje miejsce na Ziemi oraz sposób, by w pełni się wyrażać. Wszędzie. Gdziekolwiek.



„Ramy”



Ramy Hassan (Ramy Youssef) jest młodym Amerykaninem o egipskich korzeniach, członkiem pierwszego pokolenia, którego urodziło się w nowej ojczyźnie. Pewnego dnia postanawia wyruszyć w duchową podróż w politycznie podzielonej sąsiedztwie w New Jersey. Serial RAMY opowiada o wyzwaniach, jakie wiążą się z balansowaniem między światem muzułmańskiej społeczności, której członkowie uważają, że całe życie jest sprawdzianem moralnym oraz życiem beztroskiego millenialsa przekonanego, że można żyć, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji.



„Czarnobyl”



Pięcioczęściowy miniserial HBO przedstawiający fabularyzowaną historię awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu w Ukrainie – jednej z największej w historii katastrof spowodowanych przez człowieka – oraz grupy dzielnych mężczyzn i kobiet, którzy poświęcili się, aby ocalić Europę przed niewyobrażalną katastrofą.



„The Last of Us”



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Ród smoka”



