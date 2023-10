Robert Gonera po 17 latach wraca do „M jak miłość”. Będzie chciał odnaleźć Martę

Medialne doniesienia okazały się prawdziwe – Robert Gonera po 17 latach wraca do „M jak miłość”. Aktor znów wcieli się w Jacka Mileckiego, pierwszego męża Marty Mostowiak (w tej roli Dominika Ostałowska).

Robert Gonera wraca do „M jak miłość”

Postać Gonery zniknęła z fabuły w 2006 roku w tajemniczych okolicznościach. Teraz Jacek Milecki pojawi się w 1758 odcinku „M jak miłość”, którego emisja zaplanowana jest na 14 listopada 2023 roku. Prawnik postanowi odszukać swoją byłą żonę i w pierwszej kolejności uda się do Grabiny. Zanim jednak postanowi odwiedzić dom rodzinny swojej miłości, wyśle jej maila. Jego treść cytuje portal światseriali.interia.pl.

„Droga Marto, długo biłem się z myślami, czy mam prawo, po tych wszystkich latach milczenia, nieobecności, zakłócać twój spokój... Ale uznałem, że muszę spróbować i dlatego piszę ten list. Z duszą na ramieniu. Od dłuższego czasu jestem w Polsce i bardzo chciałbym się z Tobą spotkać. Byłem dziś w pobliżu Twojego domu, ale najpierw nie miałem odwagi, żeby do Ciebie zajrzeć, a kiedy już się na tę odwagę zdobyłem, nikt mi nie otworzył. Czy możemy się spotkać, choćby zaraz?” – czytamy.

Jacek Milecki nie zdąży jednak odczytać odpowiedzi matki Łukasza i Ani, a wybierze się do Grabiny. Tam jego drogi przetną się z Martą, której tak zawzięcie szuka. – Chyba pospieszyłem się z tym przyjazdem... Przepraszam, głupio wyszło. Ale skoro już się spotkaliśmy, może dasz się namówić się na krótki spacer? – zapyta postać Roberta Gonery.

Z zapowiedzi wynika, że bohaterka Dominiki Ostałowskiej zgodzi się spędzić z byłym mężem trochę czasu. Wtedy mężczyzna opowie jej o tym, co działo się z nim przez ostatnie 17 lat. – Kiedy nasze ścieżki się rozeszły... Jak wiesz, zmagałem się z nałogiem, z uzależnieniem od hazardu. I choć pewnie ciężko to sobie wyobrazić, później było jeszcze gorzej. W końcu sięgnąłem dna. Ale ktoś wyciągnął do mnie rękę, zdecydowałem się poddać terapii. Z czasem to pozwoliło mi zacząć nowe życie. I nie uwierzysz, sam zostałem terapeutą uzależnień... – zdradzi.

Okaże się, że Jacek na dobre porzucił zawód prawnika i całkowicie skupił się na pomocy innym. Będzie chciał zaangażować Mostowiak w swój projekt. – Niedawno otworzyłem centrum leczenia uzależnień. Sprawy szybko nabrały rozpędu, potrzebuję kogoś, kto pomógłby mi to ogarnąć od strony prawnej. Oczywiście, pierwszą osobą, jaka przyszła mi na myśl, byłaś ty... – rzuci.

O tym, czy Marta przyjmie propozycję swojego byłego męża, dowiemy się 14 listopada 2023 roku.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

