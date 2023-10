„Krew” – polski thriller psychologiczny z datą premiery. O czym jest serial?

Serial „Krew” liczył będzie sześć odcinków i powstał na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu „Blood”. Reżyserem jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji jak: „Znaki”, „Dublerzy”, „Komisarz Mama”, „Banksterzy”. Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski („Druga szansa”, „Sługa narodu”, „Kowalscy kontra Kowalscy”).

O czym jest „Krew”?

Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że nieuleczalnie chora kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.

Polsat Box Go opisuje produkcje jako „wielowymiarową z wybijającym się i trzymającym w napięciu wątkiem kryminalnym”. „Miejscem wydarzeń jest małe miasteczko, które rządzi się swoimi prawami – tajemnice są normą, a na wiele trudnych spraw – szczególnie tych z udziałem wpływowych i liczących się w społeczności osób – spuszczona jest kurtyna milczenia. Wraz z rozwojem akcji w historii wyłaniać się będą wątki psychologiczne i obraz świata bohaterów od wielu lat żyjących w pełnym tajemnic systemie rodzinnym. Szukając sprawcy śmierci mamy, Laura, jej rodzeństwo i ojciec zmierzą się z trudną przeszłością” – czytamy w opisie.

Oprócz Vanessy Aleksander, Małgorzaty Foremniak i Ireneusza Czopa, w serialu zobaczymy też między innymi Piotra Trojana. Katarzynę Z. Michalską, Kamilę Baar, Janusza Chabiora czy Piotra Głowackiego.

– „Krew” to historia opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów. Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń – wyjaśnia Vanessa Aleksander, odtwórczyni głównej roli Laury. – Dramat psychologiczny połączony z kryminałem buduje skandynawski klimat, który będzie ciekawy dla widza. Jest tu zaskakująca historia, dreszczyk emocji i tajemnica – dodaje.

Kiedy premiera serialu „Krew”?

Serial „Krew” zadebiutuje na Polsat Box Go już 27 października 2023 roku.

