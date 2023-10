Zestawienie najlepszych produkcji „true crime”. Co warto obejrzeć?

Jeżeli poszukujecie produkcji „true crime” idealnych na wolny weekend, to dobrze trafiliście. Na platformie Netfliks jest naprawdę dużo. Niektóre z nich przyglądają się zbrodniom wszystkim dobrze znanym i rozkładają je na czynniki pierwsze. Inne natomiast odkrywają karty nieznanych do tej pory przestępstw. W szerokiej ofercie znajdziemy zarówno polskie produkcje, jak i te zagraniczne. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych filmów i seriali o tematyce true crime.

„Tajemnice polskich morderstw”



Pogrzebanie żywcem małżeństwa z Gliwic. Bestialskie morderstwo własnych rodziców przez parę nastolatków. Wstrząsający atak na dziewczynę, której zadano 48 ciosów nożem oraz najkrwawszy napad na bank we współczesnej historii Polski – każdy z nas słyszał o co najmniej jednym z tych okrutnych przestępstw, które popełniono w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Tym szokującym zdarzeniom oraz kilku innym poświęcona została najnowsza seria „Tajemnice polskich morderstw”.



„Dlaczego mnie zabiliście?”



Granica między sprawiedliwością a zemstą szybko się zaciera, gdy zrozpaczona rodzina używa mediów społecznościowych, aby znaleźć zabójców 24-letniej Crystal Theobald.



„Rozpruwacz z Yorkshire”



Świadkowie i śledczy opowiadają o morderstwach dokonanych przez Rozpruwacza z Yorkshire, które wstrząsnęły północną Anglią pod koniec lat 70. ubiegłego wieku.



„Proces diabła”



Mroczny dokument, który poprzez rekonstrukcje i domowe nagrania opowiada o rzekomym opętaniu pewnego chłopca i brutalnym morderstwie, które było tego następstwem.



„Grzech naszej matki”

Poszukiwania zaginionych dzieci Lori Vallow doprowadziły do odkrycia podejrzanych zgonów, nowego męża, który podzielał jej apokaliptyczne wizje, oraz morderstwa.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu”

Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry’ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację.



„Nasz ojciec”

Pewna kobieta dzięki testowi DNA dowiaduje się, że ma liczne rodzeństwo i ujawnia spisek, w który zamieszany jest lekarz zajmujący się leczeniem bezpłodności.



„Farmaceuta”

Tragiczna śmierć syna sprawia, że farmaceuta z Luizjany nie cofnie się przed niczym, aby obnażyć mechanizmy, które doprowadziły do kryzysu opioidowego w USA.



Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein – zdjęcie z dokumentu „Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” (2020)

Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza”

Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę”

Ten serial dokumentalny stanowi kronikę poszukiwań psychopaty, które prowadzili internauci z całego świata.

