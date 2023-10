Haydn Gwynne nie żyje. Grała w „The Crown”

O śmierci Haydn Gwynne poinformował jej agent. Oświadczenie do mediów trafiło w piątek 20 października 2023 roku. Przekazał, że gwiazda zmarła „w otoczeniu ukochanych synów, bliskiej rodziny i przyjaciół. Chcielibyśmy podziękować personelowi i zespołom szpitali Royal Marsden i Brompton za wspaniałą opiekę przez ostatnie kilka tygodni”. Haydn Gwynne odeszła z powodu raka. Artystka diagnozę poznała zaledwie miesiąc wcześniej i wówczas wycofała się z branży.

Haydn Gwynne nie żyje. Miała 66 lat

Haydn Gwynne urodziła się 5 października 1957 w Hurstpierpoint w West Sussex w Anglii. Swoją karierę aktorską rozpoczęła już jako 20-latka. Jej pierwszą głośną rolą była Alexa Patesa w „Drop the Dead Donkey” z 1990 roku. Za tę rolę zdobyła nominację do nagrody telewizyjnej BAFTA za najlepszy występ rozrywkowy. Na swoim koncie też ma wiele różnych wyróżnień. W 2009 roku zdobyła Drama Desk Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej w musicalu. Była także czterokrotnie nominowana do nagrody Olivier Awards.

Haydn Gwynne często otrzymywała propozycje grania postaci pochodzenia szlacheckiego, albo związanych z dworem. W spektaklu „Ryszard III” u boku Kevina Spacey wcieliła się w królową Elżbietę. Przez cztery lata w komediowej produkcji „The Windsors” wcielała się w Camillę. Obraz doczekał się trzech sezonów i opowiada z przymrużeniem oka oraz dystansem o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Haydn Gwynne mogliśmy też oglądać w serialu Netfliksa „The Crown”. Tam zagrała Lady Susan Hussey damę dworu królowej Imeldy Staunton. Jej postać odeszła z dworu ze względu na panujący rasizm.

Mogliśmy ją także oglądać w „Mieście aniołów” w 1994 roku, „Kobietach na skraju załamania nerwowego” w 2015 roku i „Operze za trzy grosze” w 2017.

