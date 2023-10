Nowy serial „Morderczynie” z Kuną, Rycembel i Schuchardtem. Kiedy premiera?

Viaply przygotowało pierwszą polską produkcję fabularną. „Morderczynie” to serial kryminalny oparty na książce Katarzyny Bondy. Fabuła początkowo skupia się na tajemniczym zaginięciu wysokiego rangą oficera policji. Zagadkową sprawę zniknięcia stara się rozwikłać jego córka, ambitna dzielnicowa. Kto stoi za zaginięciem policjanta? Gdzie kobietę doprowadzi śledztwo?

„Mordeczynie” – o czym jest serial?

Producent i reżyser wszystkich odcinków serialu podkreślił, że produkcja jest wyjątkowa, ponieważ mimo że jest kryminalna, to wątki kobiet są na pierwszym miejscu.

– „Morderczynie” to serial, który wyróżnia się na tle innych produkcji kryminalnych w Polsce. To produkcja kryminalna, w której pierwsze skrzypce grają kobiety. Każda z nich znacząco różni się od siebie charakterem, każdą motywuje co innego. Dzięki fantastycznym rolom aktorskim Mai Pankiewicz, Elizy Rycembel i Izy Kuny udało nam się stworzyć fascynujące postaci matki i dwóch córek, między którymi iskrzy, ale jednocześnie gotowe są zrobić dla siebie wszystko. A to przecież tylko jeden z elementów intrygującej fabuły „Morderczyń”, skrywającej znacznie, znacznie więcej – powiedział Kristoffer Rus.

W serialu ciekawym wątkiem jest też relacja głównej bohaterki z ojcem. Młoda policjantka nie zdaje sobie sprawy, że jej ukochany tata w rzeczywistości jest kimś zupełnie innym.

Karolina (Maja Pankiewicz) postanowiła pójść w ślady swojego ojca i zostać policjantką. Młoda, pyskata i ambitna policjantka wierzy, że szybko uda jej się wspiąć po szczeblach policyjnej hierarchii. Od kilku miesięcy jest pochłonięta sprawą, która nie daje jej spokoju. Właśnie mija rok od zaginięcia jej ukochanego taty. Kobieta jest zdeterminowana, by go odnaleźć i robi wszystko, co w jej mocy, by dowiedzieć się, co stało się z jej ojcem, nawet jeśli musi nagiąć obowiązujące zasady.

Jednocześnie nie może zrozumieć, dlaczego pozostali członkowie rodziny nie wspierają jej w poszukiwaniach. Nie zdaje sobie sprawy z tego, że rzeczywistość nie miała zbyt wiele wspólnego z wyidealizowanym wizerunkiem ojca, istniejącym jedynie w jej wspomnieniach. W trakcie prowadzonego śledztwa odkrywa sieć kryminalnych powiązań i przekracza kolejne granice, nie cofając się przed niczym. ‘Morderczynie’ to serial pełen nieoczywistych zwrotów akcji, przedstawiający nie tylko realną wizję pracy w policji, lecz także rzeczywistość widzianą za więziennymi kratami.

„Morderczynie” – kiedy premiera?

W głównej roli serialu „Morderczynie” zobaczymy Maję Pankiewicz, znaną z produkcji takich jak „Eastern”, czy „Warszawianka”. U jej boku wystąpiła Izabela Kuna („Lejdis”, „Teściowie”, „Znachor”) oraz – („Boże Ciało” „Belfer”). W rolę zaginionego ojca wcielił się Tomasz Schuchardt („Doppelgänger. Sobowtór”, „Wielka woda”). W pozostałych rolach m.in. Mateusz Kmiecik („Archiwista”, „Polot”), Anna Nehrebecka („Ziemia obiecana”, „Chce się żyć”–), Magdalena Popławska („Atak paniki”, „Szadź”), Kamila Urzędowska („Chłopi”) i Robert Gulaczyk („Chłopi”).

Premiera na Viaplay już 27 października 2023 roku. Wszystkie odcinki pojawią się jednocześnie.

