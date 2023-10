W nowym odcinku „M jak miłość”: Mąż Dagmary grozi jej bronią, a Budzyński odnajduje Julię

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku „M jak miłość”?

Artur zaskakuje Marię informacją, że jednak przyjął pracę w Warszawie, a Rogowska uważa, że powinien zrezygnować z wyjazdu do stolicy. Jeżeli nie zmieni zdania, ona nie chce z nim w ogóle rozmawiać.

Saper wywołuje na Deszczowej sprzeczkę Zduńskich z ich sąsiadką, panią Helą, bo niszczy jej ogródek. Maria pomaga Miśkowi w nauce, gdy wychowawca chłopca informuje seniorkę, że jej wnuk nie umie poprawnie odczytać godziny. Filarska daje juniorowi w prezencie zegarek, który należał do Marszałka – pamiętając, że to właśnie jej mąż pierwszy pokazał Miśkowi, jak odczytać godzinę.

Nadia postanawia napisać do taty list, który wrzuca w butelce do rzeki – z nadzieją, że w magiczny sposób trafi do adresata. Magda wyznaje później Andrzejowi, że już nie wyobraża sobie życia bez małej i w głębi serca wcale nie pragnie, by ojciec do niej wrócił. Dima w Ukrainie zostaje w końcu wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i – wbrew protestom lekarza – chce ruszyć do Polski, by odnaleźć córkę.

Marcin przekazuje Budzyńskiemu wyniki swojego śledztwa – nagrania ze stacji benzynowej, które dowodzą, że Julia wyjechała z Warszawy cała i zdrowa. Prawnik zawozi materiały na policję. Później Chodakowski ustala, że numer, z którego ktoś anonimowo dzwonił do Andrzeja, łączył się z siecią z małego miasta we Włoszech. Budzyński od razu wsiada do samolotu. Tymczasem w kancelarii Rotkiewicza miejsce Julii zajmuje nowa prawniczka Agnieszka Lesicz. Gdy Sylwia krytykuje szefa za jej zatrudnienie, ten ostro ją upomina. Resztę dnia Kostecka spędza z Wernerem, który robi wszystko, by poprawić ukochanej humor.

„M jak miłość”. Streszczenie 1750. odcinka

Basia i Jasiek przystępują do matury, próbując pogodzić naukę z rodzinnymi problemami, bo tuż przed egzaminem młodych u Zduńskich zjawia się Dagmara, brutalnie pobita przez Igora. Matka Jaśka składa w końcu oficjalną skargę na policji, ale cały czas obawia się zemsty męża, więc Franka z Pawłem załatwiają jej schronienie u Magdy w Siedlisku. Igor śledzi żonę i w Grabinie atakuje Dagmarę z bronią w ręku, gotów ją zabić za próbę ucieczki z domu.

W obronie kobiety stają Paweł, Staszek oraz Rafał. Budzyński odnajduje Julię w jej kryjówce we Włoszech. Malicka otwarcie wyznaje, że sfingowała swoje zaginięcie, by mu zaszkodzić. Po chwili prawniczka informuje jednak byłego kochanka, że ich rachunki są wyrównane. Po powrocie do domu Andrzej zapowiada Magdzie, że nie chce zemsty i nie pozwie Julii do sądu, choć ta zniszczyła jego karierę. Z kolei Werner opowiada wcześniej Budzyńskiej o swoich uczuciach do Sylwii. A przyjaciółka radzi prawnikowi, by wyznał w końcu Kosteckiej miłość.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

