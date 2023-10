20 najlepszych seriali wszech czasów według magazynu „Rolling Stone”

20. „Rockefeller Plaza 30”



Liz Lemon to scenarzystka programu komediowego. Jej życie staje na głowie, gdy nowy szef zatrudnia szalonego gwiazdora, Tracy'ego Jordana.



19. „Mogę cię zniszczyć”



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.



18. „Saturday Night Live”



Amerykański format, w którym zaproszeni sławni goście występują w parodiach i skeczach.



17. „Pozostawieni”



Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.



16. „Miasteczko Twin Peaks”



W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.



15. „The Larry Sanders Show”



Amerykański serial komediowy, którego akcja rozgrywa się w biurze i studiu fikcyjnego nocnego talk show.



14. „Zawód: Amerykanin”



Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.



13. „Figurantka”



Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Selina Meyer, przekonuje się, że jej praca nie wygląda tak, jak to sobie wyobrażała.



12. „Strefa mroku”



Nowatorski serial antologiczny Roda Serlinga skupia się na zwyczajnych ludziach, którzy niespodziewanie znajdują się w niezwykłych, najczęściej nadprzyrodzonych, sytuacjach. Opowieści najczęściej zakończone są ironicznym zwrotem akcji, w wyniku którego winny zostaje ukarany.



11. „Sukcesja”



Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.



10. „The Mary Tyler Moore Show”



Serial o życiu młodej samotnej kobiety i jej przyjaciół, zarówno w pracy, jak i w domu.



9. „Atlanta”



Dwóch kuzynów o różnych poglądach na sztukę próbuje zaistnieć w muzycznym środowisku Atlanty.



8. „Zdrówko”



Sam Malone, była gwiazda futbolu, prowadzi mały bar, gdzie Norm, Cliff, pan Frasier oraz inni stali goście spędzają kilka godzin dziennie na rozmowach o swoich problemach. Wyśmiewają się czasem z innych i z siebie, ale gdy trzeba, zawsze pomogą. To bar, w którym każdy zna się z imienia.



7. „Mad Men”



Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.



6. „Kroniki Seinfelda”



Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine.



5. „Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



4. „Prawo ulicy”



Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.



3. „Breaking Bad”



Gdy nauczyciel chemii dowiaduje się, że ma raka, postanawia rozpocząć produkcję metamfetaminy, by finansowo zabezpieczyć swoją rodzinę.



2. „The Simpsons”



Niezwykłe losy pięcioosobowej rodziny Simpsonów mieszkającej w miasteczku Springfield.



1. „Rodzina Soprano”



Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.

