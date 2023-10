Netflix tworzy serial na wzór „The Crown”. Tematem rodzina Kennedych

Serial oparty będzie na docenionej przez krytyków książce autorstwa Dredrika Logevalla „JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956”. Pozycja ta pojawiła się na rynku w 2020 roku i stanowi pierwszą część planowanej dwutomowej biografii Johna F. Kennedy'ego. Książka Logevalla, którą można już dostać na rynku, opowiada o życiu byłego prezydenta USA od urodzenia do czasów, gdy był młodszych senatorem USA z Massachusetts.

Serial Netfliksa o Kennedych. Scenariusz napisze sam Erick Roth

Scenariuszem serii Netfliksa zająć się ma sam Erick Roth, który będzie też producentem wykonawczym produkcji. Przypomnijmy, twórcę znamy z takich tytułów jak „Forrest Gump” (za którego otrzymał Oscara), „Informator”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”, „Monachium” czy nowa „Diuna”. Ostatnim filmem, na podstawie jego scenariusza jest „Czas krwawego księżyca” w reżyserii Martina Scorsese, który w kinach w Polsce obejrzymy już od piątku 20 października.

Obok Rotha, wśród producentów wykonawczych serii wymieniani są także Peter Chernin i Jenno Topping z Chernin Entertainment, znani wcześniej z tytułów takich jak „Le Mans '66”, „Ukryte działania” czy „Niepamięć”. Obecnie trwają poszukiwania showrunnera.

Serial o Kennedych będzie nowym „The Crown”?

Portal „Variety”, powołując się na źródła związane z tym tematem podaje, że biorąc pod uwagę wpływową historię rodziny Kennedych w Stanach Zjednoczonych, Netflix chce stworzyć coś w stylu amerykańskiej wersji „The Crown”. Być może zatem czeka nas podobny schemat, z jakim mamy do czynienia w serialu Petera Morgana, gdzie co dwa sezony zmieniają się aktorzy, wcielający się w głównych bohaterów.

