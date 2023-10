Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Dramatyczna sytuacja w klinice. Kacper wykrwawia się na podłodze

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co się stało w poniedziałkowym odcinku „Pierwszej miłości”?

Wszystkie media żyją niebezpieczną sytuacją, która ma miejsce w klinice We-Med. Przyjaciele martwią się o tych, co pozostali w środku i liczą na szybką reakcję odpowiednich służb. Do Doroty tymczasem niespodziewanie dzwoni Leszek, który pod wpływem chwili postanowił przyjechać do Wrocławia. Czy Dorota zdecyduje się wrócić z nim do Warszawy?

Natomiast Biernacki bardzo wspiera Igę w tej ciężkiej chwili. Wie, że ona martwi się o bezpieczeństwo ciotki, która została w klinice. Edyta jest dla niej jak matka i nie wybaczy sobie, jeśli stanie jej się coś złego. Adam robi, co może by być dla Igi oparciem w tak trudnej sytuacji. Odkrywa w sobie ojcowski instynkt opiekuńczy.

Natomiast Kacper wraz z Marysią walczą o życie pacjentów. W dramatycznym momencie muszą się jednak rozdzielić, co okazuje się bardzo niebezpieczne. Marysia widzi jak terroryści strzelają do Kacpra, nie może już nic zrobić.

„Pierwsza miłość”. Streszczenie wtorkowego odcinka 3667.

Sytuacja w klinice jest coraz bardziej dramatyczna. Kacper zostaje postrzelony i wykrwawia się na podłodze. Marysia podbiega do niego... Stara się również ratować małego chłopca, który jest celem porywaczy. Ryzykuje przez to swoim życiem. Przebywająca w obiekcie Dominika nie zgadza się na taki obrót sprawy i podejmuje stanowcze kroki.

Brian i pani Gabrysia martwią się sytuacją pomiędzy Kaliną i Oskarem. Para od dłuższego czasu wydaje się źle czuć w swoim towarzystwie. Brian postanawia szczerze porozmawiać z przyjacielem. Wraz z panią Gabrysią próbują zaaranżować romantyczny nastrój w biurze.

Tymczasem Kalina zauważa awanturującego się kierownika pechowej budowy, na której jakiś czas temu zawaliła się ściana. Mężczyzna domaga się sprawiedliwości od osób odpowiedzialnych za jego zniesławienie.

Iga jest szczęśliwa, że ciocia jest już bezpieczna. Edyta jednak wciąż martwi się o pozostałe osoby, które znajdują się w klinice. Do dziewczyny przychodzi skruszony Biały i wyznaje, że wbrew temu co powiedział, nie chce tracić z nią kontaktu. Prosi, żeby nadal mogli spotykać się jako przyjaciele. Edyta jest wdzięczna Biernackiemu za opiekę nad Igą w tej wyjątkowej sytuacji. Widzi jego stopniową przemianę. Prosi go o przysługę. Chce, żeby pomógł Idze w zdobyciu lepszej przyszłości. Adam ma na to pewien pomysł.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

