Wpadka w „Rolnik szuka żony”. Zapomniała, że ma mikrofon?

Jednym z uczestników 10. sezonu programu „Rolnik szuka żony” jest 41-letni Waldemar. Mężczyzna ma 7-letniego syna Darka z poprzedniego związku. Kocha kino, muzykę, taniec, darta, kręgle, podróże i aktywne spędzanie czasu.

„W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, swoje radości i smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii. U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności, ważna też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna” – przeczytać można było w jego wizytówce na stronie programu.

„Rolnik szuka żony”. Anna obgaduje Ewę

Waldemar otrzymał dużo listów, jednak zdecydował się do siebie zaprosić w sumie trzy kobiety – Annę, Dorotę oraz Ewę. W ostatnim odcinku programu kobiety przyjechały do domu rolnika. Jako ostatnia na miejscu pojawiła się Ewa, a jej rywalki w tym czasie komentowały każdy jej ruch. Widzowie wychwycili dokładnie, co mówiła Anna na temat swojej przeciwniczki. Jej słów nie można nazwać miłymi.

– Nasza Britney Spears. Akcja, akcja, uwaga. (...) Mamy Oscara, mamy Oscara – komentowała, jakby zapomniała, że ma podpięty mikrofon. – Ale kieca... Na wieś? Musi się pokazać – dodawała.

Sytuację starała się opanować Dorota. – Sympatyczna dziewczyna powiem ci, serdeczna jest – odpowiadała.

Anna szła jednak w zaparte. Dostało się nawet mamie Waldemara. – Ale widzę, że jego mama co dziewczyna, to lepiej się uśmiecha, bo do mnie to taka... bez kija nie podchodź – stwierdziła.

facebook

Fragment programu, w którym Anna obgaduje Ewę znalazł się na facebookowym profilu „Rolnik szuka żony”. Pod nim zaroiło się od komentarzy zdegustowanych widzów.

„Jakie wredne”; „Nie mają klasy I kultury tak jak Ewa”; „Te dwie panie nie mają żadnej kultury. Nie można być aż tak zazdrosną o kobietę która jest ładniejsza i zgrabniejsza od nich”; „No pokazały te panie na co je stać!”; „Okropne są!” – piszą w komentarzach fani programu.

Czytaj też:

Kamila Boś z „Rolnik szuka żony” prezentuje opaleniznę. „Piękna syrena”Czytaj też:

Anna z „Rolnik szuka żony” wybrała 14 lat młodszego kandydata. „Ciągle mu matkuje”