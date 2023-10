Trzy nowe tytuły od dziś na Netflix. Co obejrzymy?

„Wszystko, teraz!”



16-letnia Mia wraca do domu po długim pobycie w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Trafia z powrotem do chaotycznego świata liceum i szybko przekonuje się, że jej znajomi nie próżnowali, korzystając z uroków nastoletniego życia. Z coraz dłuższą listą życzeń, trójką najlepszych przyjaciół i nowym obiektem westchnień na głowie Mia rzuca się w świat randek, imprez i pierwszych pocałunków, wkrótce odkrywając, że nie wszystko w życiu można zaplanować.



„Dom szpiegów”



Kret zakonspirowany w jednostce wywiadu morduje tajną agentkę. Bezkompromisowa funkcjonariuszka wytrwale go ściga, żeby pomścić koleżankę.



„Lupin”, część 3.

Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.

