„Dziedzictwo”. İkbal dowiedział się czegoś nowego. Pozbędzie się Seher i Yusufa?

Serial „Dziedzictwo” zadebiutował w Turcji w 2020 roku, więc jest to całkiem nowa produkcja na rynku. W Polsce pierwszy odcinek widzowie oglądać mogli premierowo w październiku 2022 roku.

„Dziedzictwo”. Streszczenie odcinka 133.

Yaman organizuje spotkanie w sprawie kampanii reklamowej swojej nowej inwestycji mieszkaniowej. Niespodziewanie prosi Seher o opinię. Jej odpowiedź wprawia go w zachwyt i, ku niezadowoleniu Zuhal, postanawia stworzyć kampanię opierając się na słowach Seher. Melisa kończy wywiad z Alim. Podczas rozmowy zauważa, że Ali ze szczególnym uczuciem opowiada o Kiraz. Ali pomaga dziewczynie poprawić relacje z ojcem.

Melisa wyznaje Kiraz, że Ali darzy ją uczuciem. İkbal dowiaduje się, że Seher powierzono opiekę nad Yusufem pod warunkiem, że chłopiec nie będzie mieszkał w rezydencji i właśnie dlatego Yaman wynajął dla nich dom. İkbal zamierza wykorzystać te informacje, żeby pozbyć się Seher i Yusufa. Nadire odwiedza Seher w rezydencji.

Yaman okazuje jej wielki szacunek, czym bardzo imponuje Seher. Nadire nie ma natomiast wątpliwości, że tych dwoje darzy się uczuciem. Przypadkowo Yaman słyszy, gdy Nadire mówi Seher, że jej zdaniem Seher i Yaman są dla siebie stworzeni.

O czym jest serial „Dziedzictwo”, który zastąpił „Wspaniałe stulecie”?

„Kevser dorastała w biednej i skromnej okolicy. Pewnego dnia zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec. Po pewnym czasie Kevser traci męża i zostaje uwięziona w pozbawionej miłości rezydencji, razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. Kobieta nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Po pewnym czasie dochodzi do wypadku, w którym ginie Kevser. Jej synek utknął teraz w centrum rezydencji, przez co bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Jego wujek Yaman jest potężnym, twardym i zimnym biznesmenem, który już dawno zamknął swoje serce dla wszystkich. Na łożu śmierci Kevser błaga swoją siostrę Seher, aby zaopiekowała się jej synem. Dziewczyna przenosi się do rezydencji rodziny Kirimli, a między Seher i Yamanem powoli rodzi się uczucie” – czytamy w opisie serialu TVP.

Kiedy nowe odcinki serialu „Dziedzictwo”?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest codziennie od poniedziałku do piątku w TVP1 o godzinie 15:55. Odcinek 133. zostanie wyemitowany 17 października 2023 roku.

Czytaj też:

TVP tworzy serial „Dewajtis”, ekranizację powieści Marii Rodziewiczówny. Kto zagra?Czytaj też:

Gliński zwrócił się do producentów filmu „Strefa interesów”. Zdobyli nagrodę w Cannes