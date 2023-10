5 nowych tytułów od dziś na Netflix

Beckham

Czteroodcinkowy serial dokumentalny, który opowiada zakulisową historię gwiazdy światowej piłki nożnej i ikony kultury. David Beckham to jedno z najbardziej znanych nazwisk na świecie, lecz tak naprawdę niewiele osób wie, kim jest tak naprawdę. Jego pełna wzlotów i upadków historia, od skromnych początków wśród klasy robotniczej wschodniego Londynu, naznaczona determinacją, wolą zwycięstwa i dążeniem do znalezienia równowagi między ambicją, miłością i rodziną. Serial zabiera nas w emocjonującą podróż, która prezentuje osobistą i nierzadko zaskakującą opowieść o jednym z najbardziej rozpoznawalnych i obserwowanych sportowców w historii.





„Klucze do serca”

Zmartwiony i samotny bokser wprowadza się do swojej dawno zaginionej matki i autystycznego brata pianisty – ale musi dopasować się do rodziny, której nie zna od lat.



„Pojedynek nad przepaścią”

Ueli Steck był uznawany za najszybszego alpinistę świata — do 2011 roku, kiedy to Dani Arnold pobił jego rekord czasu wspinaczki na Eiger. Ten niesamowity wyczyn zapoczątkował rywalizację między dwoma alpinistami na północnych ścianach Alp, których liczne szczyty obaj zdobyli w pojedynkę, bez asekuracji.



„Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności”

Życie Lucky Prescott zmieniło się na zawsze, kiedy przeprowadziła się ze swojego domu w mieście do małego przygranicznego miasteczka i zaprzyjaźniła się z dzikim mustangiem.





„Nikt”

Głównym bohaterem produkcji jest przeciętny ojciec z podmiejskiego osiedla - tak przeciętny, że nikt nie zawiesiłby na nim nawet wzroku. Wszystko zmienia się, kiedy dwóch złodziei włamuje się do jego domu - nieoczekiwana zbrodnia wywołuje w mężczyźnie nieznaną wściekłość, kierując go na ścieżkę, która odkryje jego mroczne sekrety z przeszłości.

