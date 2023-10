Nowa propozycja od Netflixa. „Światło, którego nie widać” na podstawie kultowej powieści

„Światło, którego nie widać” to przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem. Opowiada historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie.

Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku St. Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą – Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.

Galeria:

Nowy serial od Netflix! Kiedy premiera produkcji „Światło, którego nie widać”?

„Światło, którego nie widać” z doskonałą obsadą.

W nowej produkcji Netflixa „Światło, którego nie widać” na ekranie pojawią się: Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann, Lars Eidinger oraz Nell Sutton.

Premiera zaplanowana jest na 2 listopada 2023 roku. Zobaczcie zwiastun serialu.

Czytaj też:

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Co najchętniej oglądamy?Czytaj też:

Prawie 50 filmów i seriali zniknie z HBO Max. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć