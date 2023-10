Co dziś w serialu „Barwy szczęścia”? Cezary jest w śpiączce

Co w nowym odcinku serialu TVP „Barwy szczęścia”? Przeczytaj streszczenie 2852. epizodu i sprawdź, co cię czeka lub co cię ominęło.

Okazuje się, że Cezary przeżył operację, ale jest w śpiączce farmakologicznej. Tymczasem policja informuje Natalię, że Rawiczowa oskarżyła ją o stalking oraz napaść – w imieniu własnym i syna. Z kolei Aldona i Borys szykują się na wieczorek poezji w Borkach. Kiedy remiza, w której miało odbyć się spotkanie, zostaje zalana, przenoszą imprezę do swojego domu. Roma czytając swoje wiersze wyraźnie wpada w oko jednemu z gospodarzy. Justin znów umawia się z Agatą, a ta zaskakuje go, zabierając do klubu także kolegów z pracy. Skotnicki od razu dostrzega, że przyjaciółką interesuje się jeden z jej podwładnych – Ignacy Kieliszewski. Sam za to zwraca uwagę w lokalu na kogoś innego. Serial „Barwy szczęścia” Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie. Emisja serialu „Barwy szczęścia” Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP 2 o godzinie 20:10. Czytaj też:

