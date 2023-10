Dziś w „M jak miłość”. Sylwia zmieniła życie Budzyńskiego w koszmar?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość”. Streszczenie odcinka 1745.

Nadia wie już o śmierci matki i Magda z Andrzejem robią wszystko, by pomóc małej w przetrwaniu żałoby. Budzyński ma poza tym coraz więcej problemów przez aferę z zaginięciem Julii i traci kolejnych klientów. W trudnych chwilach kolegę wspiera jednak Rotkiewicz, który prosi nawet Sylwię, by więcej już prawnika nie oczerniała. W obronie przyjaciela staje również Werner, który próbuje uświadomić ukochanej, że Malicka cały czas mogła nią manipulować. A poza tym z prawniczką ostro rozmawia podkomisarz Zięba – zarzucając Sylwii, że zdradziła szczegóły śledztwa mediom i zmieniła życie Budzyńskiego w koszmar, choć jej kolega może być niewinny. Tymczasem Maria przenosi się na Deszczową, by pomóc Kindze, bo Piotr wyjeżdża do sanatorium, a w domu jest już nowy rekonwalescent: Filarski.

„M jak miłość” – emisja. Kiedy?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

