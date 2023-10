Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość” Dorota wraca do Warszawy, a Artur jest zazdrosny o Leszka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Co w nowym odcinku?

Dorota wraz z Arturem i Tosią przyjeżdża do Warszawy. Pragnie rozliczyć się z tym chwilowym innym życiem, jakie tu spędziła, gdy straciła pamięć. Odwiedza Jadwigę, która w tamtym czasie udawała jej ciotkę. Obie szczerze rozmawiają o tym, co zaszło między nimi. Postanawia również odwiedzić Leszka i podziękować mu za to, co dla niej zrobił. Artur wydaje się być zazdrosny o to, co było między nimi.

Tymczasem Miśka i Lucynka trenują do maratonu, który chcą przebiec, żeby wesprzeć Kingę w tych trudnych chwilach walki z rakiem. Pod wpływem tych słów Jolka zmienia taktykę działania. Przytłoczony wydarzeniami Tomek nie wie, co ma zrobić w sprawie obrażonej ukochanej.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

