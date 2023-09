20 najlepiej ocenianych seriali-thrillerów na Netflix

20. „Designated Survivor”



W tragicznym ataku terrorystycznym, do którego dochodzi podczas dorocznego orędzia prezydenta, giną wszyscy czołowi politycy. W następstwie tych wydarzeń niespodziewanie głową państwa zostaje mało ważny do tej pory członek gabinetu.



19. „Bloodline”



Rodzeństwo Rayburn odkrywa sekrety związane ze swoją przeszłością, gdy ich brat powraca do domu.



18. „Porwana”



Chcąc trafić do więzienia i odnaleźć porywacza swojej córki, Antonio daje się przyłapać na przemycie kokainy.



17. „Squid Game”



Setki spłukanych graczy przyjmują dziwne zaproszenie do udziału w grach dla dzieci. Nagroda jest kusząca, ale stawka — przerażająco wysoka.



16. „W pułapce zbrodni”



Małe miasto rybackie w Islandii. Podczas gwałtownego sztormu policja usiłuje rozwiązać sprawę morderstwa.



15. „Grace i Grace”



Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.



14. „Girl from Nowhere”



Tajemnicza sprytna dziewczyna o imieniu Nanno przenosi ze ze szkoły do szkoły, by ujawniać kłamstwa i oszustwa uczniów oraz pracowników.



13. „Bloodhounds”



Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.



12. „Etos”



Serial śledzi losy grupy wyjątkowych osób z radykalnie odmiennych środowisk społeczno-kulturowych, które spotykają się — mniej lub bardziej przypadkowo — w zaskakujących okolicznościach w tętniącym życiem, barwnym Stambule, gdzie zawiązują nowe przyjaźnie i stawiają czoła niełatwej przeszłości.



11. „The Sinner”



Pewnego dnia podczas spaceru młoda kobieta zadaje śmiertelny cios przypadkowo spotkanemu mężczyźnie. Bohaterka nie ma pojęcia, co skłoniło ją do popełnienia zbrodni. Śledztwo w tej sprawie odsłoni ponure tajemnice z jej przeszłości.



10. „Upadek”



W Belfaście grasuje seryjny morderca. Inspektor Gibson rozpracowuje jego metody działania.



9. „Top Boy”



Dushane i Sully są dilerami, którzy mają ambicję stać się liderami i rządzić całym narkobiznesem we wschodnim Londynie. Wspinanie się na szczyt oddziałuje na lokalną społeczność Summerhouse, w tym Ra'Nella i Gema.



8. „Mindhunter”



Jest rok 1979. Dwóch agentów FBI zostaje wyznaczonych, aby przesłuchać osadzonych w więzieniu seryjnych morderców i wykorzystać pozyskaną wiedzę do zamknięcia nierozwiązanych spraw.



7. „Fauda”



Wyśmienity izraelski agent wraca do czynnej służby, by dopaść palestyńskiego bojownika, który teoretycznie miał już nie żyć. Rozpoczyna się chaotyczne polowanie.



6. „Stranger”



Pozbawiony empatii prawnik i odważna pani detektyw próbują rozwikłać sprawę morderstwa, lawirując w świecie przeżartej korupcją polityki.



5. „Kalifat”



Planowany atak ISIS na Szwecję łączy losy grupy kobiet, w tym matki na zakręcie, natchnionej studentki i ambitnej policjantki.



4. „Dom z papieru”



Ośmioro zamaskowanych przestępców napada na hiszpańską mennicę narodową. Ich przedstawicielem jest tajemniczy Profesor, który prowadzi negocjacje z policją.



3. „Dark”



Zaginięcie dzieci ujawnia podwójne życie i nadszarpnięte relacje członków czterech rodzin, łącząc się z wydarzeniami sprzed trzydziestu lat.



2. „Line of Duty – Wydział wewnętrzny”



Detektyw Steve Arnott odmawia udziału w tuszowaniu sprawy przypadkowego postrzelenia, za co zostaje karnie przeniesiony do oddziału antykorupcyjnego.



1. „Czarne lustro”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.

