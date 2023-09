W „Przyjaciółkach” wielki powrót po latach. Dorotka znów w serialu!

Postać Doroty, szczerej i bezkompromisowej postaci przeplatała swoje losy z głównymi bohaterkami serialu, jednak zawsze była najbliżej Ingi za sprawą rozbicia jej w związku z byłym mężem Gruszewskiej – Andrzejem. Największą ambicją życiową tej bohaterki było posiadanie bogatego męża, który będzie ją utrzymywać na wysokim poziomie. Finalnie szczęście znalazła u boku prostego Sławka (Kacper Kuszewski), a jej postać przeszła spore transformacje osobowości i nawiązała szczerą relację z przyjaciółkami.

„Przyjaciółki”. W serialu znów pojawi się Dorota!

Dorotka była obecna w serialu „Przyjaciółki” przez 10 lat. Przygoda aktorki Agnieszki Sienkiewicz z produkcją zakończyła się na 208. odcinku, kiedy jej postać wyjechała do ukochanego Sławka na Zanzibar. Nic nie wskazywało na to, aby miała powrócić do serialu, co smuciło jej wielbicieli. Mimo to najwyraźniej stałe zagościła w sercach widzów, bo w mediach społecznościowych często powracało pytanie o jej powrót. Tych, którzy stęsknili się za tą żywiołową postacią, ucieszy wiadomość, że wraca ona w 22. sezonie produkcji.

Aktorka, nie wychodząc z roli Doroty, skierowała do fanów specjalne wideo:

Nowy odcinek serialu „Przyjaciółki” w czwartek o godz. 21:10 w telewizji Polsat.

