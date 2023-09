„Griselda” – nowy serial Netfliksa od twórców „Narcos”. Jest pierwszy zwiastun

„Griselda” to nowy serial Netflix od twórców kultowego „Narcos”. Historia czerpie inspirację z Griseldy Blanco, kolumbijskiej baronki narkotykowej. W roli głównej zobaczymy Sofię Vergarę w pierwszej roli dramatycznej w swoim dorobku – do tej pory kojarzona była z serialu komediowego Współczesna rodzina oraz jako jurorka amerykańskiej edycji „Mam talent!”. Przy tej produkcji realizuje się również jako producentka wykonawcza. Oprócz Vergary za serial odpowiadają m.in: producent Eric Newman oraz reżyser Andrés Baiz.

O czym będzie serial „Griselda”?

„Griselda” to serial inspirowany życiem Griseldy Blanco, przebiegłej i ambitnej kolumbijskiej businesswoman oraz oddanej matki, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki której była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej".

Obsada: Sofía Vergara (Griselda Blanco), Alberto Guerra (Dario Sepúlveda), Christian Tappan (Arturo Mesa), Martín Rodríguez (Rivi Ayala), Juliana Aidén Martinez (June Hawkins), Vanessa Ferlito (Carmen Gutiérrez) i inni.

– Jako imigrantka z Kolumbii oraz samotna matka, która przybyła do Ameryki, Sofia podziela osobisty wątek z Griseldą, a pasja do opowiedzenia tej historii była niezaprzeczalnie siłą napędową dla całego projektu. Tym, co naprawdę zaskoczy widzów, jest sposób ukazania ciemnej strony tej postaci – a to znacznie różni się od wizerunku uwielbianej gwiazdy komediowej. Jej zmagania z rolą była wielkim wyzwaniem, a obserwacja tej transformacji na ekranie – wielkim przywilejem – mówi współtwórca i producent wykonawczy, Eric Newman.

Premiera serialu „Griselda” już 25 stycznia 2024 roku na platformie Netflix.

