„Wikingowie” z piątym sezonem. Gdzie i kiedy oglądać?

Piąty sezon serialu „Wikingowie” w Polsacie Seriale. Co wydarzy się w tej serii?

Lagertha i synowie Ragnara wykuwają swoje przeznaczenie pośród narastającego zagrożenia, nieprzewidywalnych zdrad i coraz bardziej krwawej walki o władzę. Po zwycięstwach wikingów w Nortumbrii i Wesseksie, kaleki Ivar przejmuje dowództwo nad Wielką Armią Pogan. Bjorn Żelaznoboki podąża za swoim marzeniem poznania basenu Morza Śródziemnego. Cierpiąc z powodu straty żony, Floki poddaje się woli nordyckich bogów i… odkrywa Ziemię Ognia i Lodu.

Napięcia narastają między synami Ragnara Lothbroka, gdy wikingowie nadal zagrażają Wyspom Brytyjskim. Ivar Bez Kości (Alex Høgh) prowadzi skandynawskich wojowników w kierunku Yorku i spodziewa się łatwego zwycięstwa, bo król Aethelwulf (Moe Dunford) i jego rodzina wciąż się ukrywają. Ale spotka godnego siebie przeciwnika w osobie biskupa Heahmunda (Jonathan Rhys Meyers). To ten kapłan-wojownik zbiera Sasów do obrony Królestwa. Ta jeszcze jedna interesująca postać z anglosaskiego świata wkroczyła na scenę dziejów w finale poprzedniego, 4. sezonu. Gdy Ivar łaknie wojny i jest zdeterminowany, by kontynuować podbój Wysp Brytyjskich, jego bracia – Ubbe (Jordan Patrick Smith) i Hvitserek (Marco Ilsø) wybierają pokój.

„Wikingowie” – kiedy premiera nowego sezonu?

Lagertha (Katheryn Winnick) – sławna wojowniczka tym razem nie wzięła udziału w inwazji i pozostała w Kattegat. Ale błędnie ocenia króla Haralda (Peter Franzén) i płaci wysoką cenę. Staje w obliczu zdrady zarówno w domu, jak i poza swoim królestwem. Czy jej pierworodny syn znajdzie sposób, by wesprzeć oblężoną królową? Tymczasem Bjorn Żelaznoboki (Alexander Ludwig) oraz jego dwaj przyjaciele – Halfdan Czarny (Jasper Pääkkönen), brat króla Haralda, i obieżyświat Sindric (Frankie McCafferty) po wyczerpującym rejsie docierają na egzotyczną Sycylię. Czy Bjorn zdoła przekonać miejscowego dowódcę i jego tajemniczą panią, o imieniu Kassia (Karima McAdams), że jest kupcem, a nie wojownikiem? Jeszcze bardziej szokujące powitanie czeka go w północnej Afryce…

Galeria:

„Wikingowie” z piątym sezonem. Gdzie i kiedy oglądać?

Floki (Gustaf Skarsgård) wraca do Kattegat, bo chce zwerbować osadników na odkrytą przez siebie wyspę, później nazwaną Islandia. Działa wbrew rozkazowi władczyni tych ziem, ale ze względu na dawną przyjaźń ten błąd zostanie mu wybaczony. Ale czy nie okaże się o wiele większą pomyłką jego pragnienie stworzenia Nowego Świata w tak niegościnnym otoczeniu? Gdy Floki i jego osadnicy przybywają do nowej krainy, to miejsce okazuje się dalekie od tego, czego się spodziewali. Odżywają stare krwawe obyczaje i ujawniają się najmroczniejsze strony ludzkiego umysłu. Na przywódcę wyrasta równie brutalny, co odważny wojownik – Kjetill Płaskonosy (w tej roli do obsady serialu dołącza kanadyjski aktor i wrestler WWE Adam Copeland). On przejmie dowodzenie ekspedycją w celu założenia kolonii.

„Wikingowie” w Polsat Seriale

Wikingowie to serial historyczny o plemionach skandynawskich doby wczesnego średniowiecza i ich podbojach. Powstał w 2013 roku i stał się światowym przebojem. Piąty sezon będzie emitowany w Polsat Seriale już od 8 listopada o godzinie 20.00.

Czytaj też:

6 nowych tytułów w piątek na Netflix. Co obejrzymy?Czytaj też:

Odmieniony Arkadiusz Jakubik w zapowiedzi „Informacji zwrotnej”. Znamy datę premiery na Netflix