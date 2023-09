„M jak miłość”. Marcin spędza z Kamą noc i odkrywa, że go okłamywała

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

Co w nowym odcinku „M jak miłość”?

Aneta, Olek oraz Marcin świętują z dziećmi trzeciego maja, ale zabawę od początku zakłócają im rodzinne problemy. Najpierw Maja wyznaje ojcu, że widziała Izę w ramionach Radka i że nie chce mieć nowego taty. A później o romansie matki dowiaduje się Szymek. On również jest w szoku. Wieczorem Marcin kolejny raz pomaga Kamie. Tancerka prosi detektywa, by przyjechał do bistro Kingi i zapewnił ochronę jej oraz dziewczynom, z którymi świętuje wieczór panieński koleżanki. Chodakowski nie tylko spędza z Kamą niemal całą noc, ale też dostaje zaproszenie do jej sypialni. Romantyczny nastrój jednak pryska, gdy detektyw odkrywa, że dziewczyna nie mieszka sama, co dotąd przed nim ukrywała.

Z Kasią kontaktuje się policjant, który prowadzi śledztwo, bo w jednej z aptek zrealizowano podejrzane recepty na leki psychotropowe, które rzekomo wystawiła. Lekarka od razu wszystkiemu zaprzecza i w końcu odkrywa, że zginął jej cały bloczek recept. Wspierana przez Kubę Stawska, odnajduje później swoją siostrę w jednym z modnych klubów. Otwarcie zarzuca Justynie, że ją okradła.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

