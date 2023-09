Polska wersja „Sługi Narodu”. Kiedy premiera?

Oryginalny ukraiński „Sługa Narodu” premierowo w naszym kraju będzie emitoway na kanale Polsat Seriale. „Sługa Narodu” to komedia polityczna. Co się dzieje, gdy zwykły, ale uczciwy człowiek zostaje wybrany na prezydenta? Czy wywróci wszystko do góry nogami? Odpowiedź brzmi: Tak!

„Sługa Narodu” – o czym jest serial?

„Sługa Narodu” to historia nauczyciela szkoły średniej Wasilija Pietrovicha Goloborodko (w oryginale wcielał się w niego Volodymyr Zelensky), który nieoczekiwanie... wygrywa wybory prezydenckie, gdyż jego filmik, w którym krytykował władzę, stał się hitem i internetowym viralem. Niespodziewanie dla wszystkich jeden z uczniów bez zgody nauczyciela nagrał wszystkie jego wypowiedzi, a następnie opublikował je w Internecie.

W ciągu jednego dnia zwyczajny człowiek zmienia się w przywódcę narodu – głównego kandydata do zwycięstwa w nadchodzących wyborach. Teraz jednak główny bohater tego serialu sam będzie musiał nie tylko zmierzyć się z armią cynicznych polityków, skorumpowanych urzędników i doradców, ale i stawić opór politycznej machinie pełnej wygód, pokus i przywilejów, z czego bardzo chciałaby skorzystać cała rodzina nowego prezydenta.

W tej walce skazany jest on na porażkę, chyba że zdecyduje się na współpracę z uwięzionym politykiem, który zna struktury władzy w kraju lepiej niż ktokolwiek inny i nie powstrzyma się przed niczym, by je zreformować. Wasilij Goloborodko próbuje wieść normalne życie bez wszystkich „prezydenckich przywilejów” i bardzo ciężko pracuje, aby zbudować nowy kraj i walczyć z armią skorumpowanych biurokratów. Polityka nigdy nie była równie zabawna.

Premiera 3 pażdziernika 2023 roku o godzinie 18.00 na antenie Polsat Seriale.

Wielki sukces produkcji „Sługa Narodu”

Ukraiński serial „Sługa Narodu” zdobył Złotą Nagrodę Remi w kategorii Komedia Telewizyjna na WorldFest 2016 w Houston. Na World Media Festiwal w Hamburgu otrzymał Srebrną Nagrodę i był finalistą Seoul International Drama Awards w 2016 roku.

Serial Sługa Narodu pobił rekord oglądalności w Ukrainie. W latach: 2015 – 2019 powstały trzy sezony tej przebojowej produkcji telewizyjnej (1. sezon liczył 23 odcinki, podobnie 2. sezon, natomiast 3. sezon to trzy odcinki 50-minutowe). W 2016 roku premierę miał film kinowy pod tym samym tytułem.

Na fali popularności serialu jego twórca i odtwórca głównej roli – Volodymyr Zelensky ogłosił swój start w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2019 roku, w których następnie zwyciężył. Na oczach swojego narodu i całego świata z komika stał się bohaterem.

