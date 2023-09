Zwrot akcji w „M jak miłość”. Iza poznaje nową partnerkę męża

Wątek Izy i Marcina w „M jak miłość” jest jednym z ulubionych wątków widzów. Niestety kiedy jednak udało im się zejść na dobre, to para rozstała się w życiu prywatnym. Chociaż oboje deklarowali profesjonalny stosunek do pracy i zostanie w produkcji, to ostatecznie scenarzyści postanowili zakończyć relację aktorów także na ekranie.

„M jak miłość”. Iza zdradziła Marcina

Wszystko zaczęło się, kiedy Iza zaczęła pracę pod Warszawą. Tam poznała Radka, który zakochał się w niej bez pamięci. Mimo początkowego oporu Iza odwzajemniła jego uczucia i wdała się w romans. To sprawiło, że zaczęła się oddalać od męża. W końcu prawda wyszła na jaw, a kobieta postanowiła porzucić rodzinę dla kochanka.

Jak potoczy się wątek Izy i Marcina w „M jak miłość”?

O podejściu swojego bohatera do całej sytuacji w kulisach serialu opowiedział Mikołaj Roznerski. – Marcin jest w bardzo trudnym momencie, świat mu się zawalił. Musi to w sobie jakoś ugnieść, zaakceptować, swoją męską dumę schować.... – przyznał aktor. Natomiast Adrianna Kalska podkreślił, że jej bohaterka czuje się winna całej sytuacji.

– Rozwód to jest zawsze ciężka sytuacja dla dwóch stron. Iza czuje się bardziej winna w tym wszystkim. Wiadomo, że Marcinowi jest ciężko, jego partnerka odeszła do innego mężczyzny... Minie sporo czasu, zanim oswoi się z tym, że jego dziećmi będzie zajmował się obcy facet, który zabrał mu żonę – podkreśliła.

Teraz dowiedzieliśmy się, Marcina także spotka wielkie uczucie, a między nową partnerką i byłą żoną dojdzie do konfrontacji. Po tym jak detektyw został porzucony, rzucił się w wir imprezowania i alkoholu. Niedługo później poznał Kamę – tancerką erotyczną. Kobieta ratuje go z wielu opresji i staje się jego wsparciem. Między nimi szybko zaczyna iskrzyć, a żadne z nich nie zamierza walczyć z tym uczuciem. Bohaterki spotkały się w mieszkaniu ojca Szymka, kiedy Iza przyszła porozmawiać o rozwodzie. – Pojawia się Kama, Iza widzi ją w mieszkaniu... Zaczyna dostrzegać, że między tą dwójką może coś tutaj się wydarzać – powiedziała Kalska.

Roznerski dodał, że nową relacją jego bohater nie chce nic udowodnić żonie. – Marcin nie myśli: Ach, masz za swoje, popatrz teraz. Iza jest szczęśliwa to on też ma prawo do szczęścia – zdradził w „Kulisach M jak miłość”.

