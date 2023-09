SkyShowtime ogłasza nowości na najbliższe miesiące. Przejrzyjcie listę premier

Do SkyShowtime trafiają filmy kinowe wytwórni Paramount Pictures i Universal Pictures, dlatego w najbliższych miesiącach i w roku 2024 w serwisie pojawiają się kolejne hity – zgodnie z planem będzie to 50 proc. box office z roku 2023, w tym m.in. „The Super Mario Bros. Movie”, która zarobiła ponad miliard dolarów.

Ponadto SkyShowtime jako jedyna platforma streamingowa może pochwalić się aż 50 proc. filmów z hollywoodzkiego box office z roku 2022. Wielkie hity, które wciąż można obejrzeć w serwisie, to między innymi: „Top Gun: Maverick”, „Jurassic World Dominion” czy „Minions: The Rise of Gru”.

Nowości na SkyShowtime w najbliższych miesiącach

„Poker Face” – 15 września



Produkcja świetnie oceniana przez krytyków, będzie mieć premierę we wrześniu jako serial oryginalny SkyShowtime. Nominowana do Emmy® Natasha Lyonne wciela się w Charlie, kobietę obdarzoną niezwykłą umiejętnością rozpoznawania kłamstw. Gdy Charlie rusza w drogę swoim autem Plymouth Barracuda, na każdym przystanku trafia na zbrodnie do rozgryzienia i grupę uwikłanych w nie osób.



„Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves” – 29 września



To pełen akcji film, który przenosi bogaty świat legendarnej gry na wielki ekran. Występują w nim m.in. Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head i Hugh Grant.



„Codename: Annika” – 29 października



Serial oryginalny SkyShowtime, to fińsko-szwedzki dramat kryminalny. Główną bohaterką historii jest Emma, fińska detektywka zajmująca się oszustwami na rynku sztuki. Pod przykrywką infiltruje ona dom aukcyjny w Sztokholmie, gdzie ma ustalić jego powiązania z nieuchwytnym Blanko zajmującym się praniem brudnych pieniędzy. Aby pozostać niezauważoną, spokojna, chłodna i opanowana Emma przybiera tożsamość będącą jej kompletnym przeciwieństwem. Staje się Anniką, porywczą dziewczyną kochającą szalone imprezy, alkohol i narkotyki. Ta zmiana sprawia jednak, że Emma musi zmierzyć się ze wspomnieniami, o których próbowała zapomnieć.



„The Family Stallone” – 2 października



To nowy program, w którym poza samym nominowanym do Oscara® Sylvestrem Stallone’em pojawiają się jego żona i trzy córki: Sophia, Sistine i Scarlet. Pozwala on zobaczyć, jak wygląda życie prywatne jednej z najsłynniejszych rodzin Hollywood. Widzowie będą mogli zobaczyć Stallone’a w jednej z najważniejszych ról jego życia: ojca.



„Special Ops: LionessSpecial Ops: Lioness” – 30 października



Serial inspirowany prawdziwym amerykańskim programem wojskowym, opowiada o Joe (Zoe Saldaña), która próbuje pogodzić życie osobiste z rolą kluczowej agentki CIA prowadzącej wojnę z terroryzmem. Do programu Lioness, nadzorowanego przez Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) i Donalda Westfielda (Michael Kelly), dołącza Cruz (Laysla De Oliveira), agresywna członkini oddziału Marine Raiders, aby potajemnie działać razem z Joe wśród krajowych elit w ramach misji CIA i zapobiec kolejnemu 11 września.



„Fleeting Lies” – 9 października



Hiszpański serial oryginalny SkyShowtime, trafi do serwisu w listopadzie. Miesiąc przed ślubem i tuż przed awansem na dyrektora firmy Lucía (Elena Anaya) pada ofiarą spisku Santiego (Quim Gutiérrez), który również chciał objąć to stanowisko. Lucía zostaje oskarżona o szpiegostwo gospodarcze i zwolniona bez żadnej odprawy. Nagle jej życie i przyszłość zaczynają wyglądać bardzo niepewnie, a ona sama staje przed ogromnym wyzwaniem: jak udowodnić swoją niewinność i uniknąć więzienia. Lucia angażuje się w szereg nielegalnych działań, aby nadal wspierać swoją rodzinę, jednocześnie ukrywając przed nią prawdę. Wkrótce jednak maskowanie kłamstw staje się coraz trudniejsze, co szalenie komplikuje jej życie.



„Frasier” – listopad



Wielki powrót kultowego serialu komediowego, który pojawi się w SkyShowtime. Producentem wykonawczym serialu jest grający główną rolę Kelsey Grammer, czyli tytułowy Frasier Crane. Oglądamy kolejny etap jego życia i powrót do Bostonu w stanie Massachusetts, gdzie czekają na niego nowe wyzwania, nowe relacje i jedno czy dwa dawne marzenia, które wreszcie spróbuje spełnić. To najprawdziwsza prawda, Frasier powraca!

Poza Grammerem w nowym serialu grają Jack Cutmore-Scott jako Freddy, syn Frasiera, Nicholas Lyndhurst jako Alan, dawny znajomy Frasiera ze studiów, a teraz profesor uniwersytetu, Toks Olagundoye jako Olivia, współpracowniczka Alana i dziekan wydziału psychologii, Jess Salgueiro jako Eve, współlokatorka Freddy’ego oraz Anders Keith jako David, bratanek Frasiera.



„Dreamland” – 21 listopada



Pełen emocji dramat o tajemnicach, kłamstwach, miłości i aspiracjach rodziny czterech sióstr. Akcja rozgrywa się w słonecznym nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii, to czarna komedia przybliżająca złożone (i nieco dysfunkcyjne) relacje łączące różne pokolenia kobiet. Najstarsza siostra, Trish (Agyeman), jest w trzeciej ciąży ze swoim partnerem Spence’em (Kiell Smith-Bynoe) i tym razem stawia sprawę jasno – to będzie dziewczynka. Jej dwie siostry Clare (Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards) oraz mama (Frances Barber) i będąca legendą Margate babcia (Sheila Reid) starają się jej pomóc, jak tylko mogą. Kiedy jednak na scenę nieoczekiwanie powraca czwarta siostra, Mel (Allen), spokój i stabilność rodziny zaczynają wisieć na włosku. Niewiele trzeba, aby bajka zmieniła się w koszmar…



„Renfield” – listopad



Współczesna opowieść o potworze, to historia wiernego, ale udręczonego sługi Draculi, najbardziej narcystycznego szefa w historii. W tym filmie, docenionym za komediowy klimat i popisy aktorskie, występują Nicholas Hoult (w roli tytułowej), Awkwafina, Shohreh Aghdashloo oraz nagrodzony Oscarem® Nicolas Cage jako Dracula.



„Lawmen: Bass Reeves” – grudzień



Nowy serial, którego producentami wykonawczymi są nominowany do Oscara Taylor Sheridan i nominowany do Emmy David Oyelowo, będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime. Główne role grają Oyelowo, Lauren E. Banks, Demi Singleton, Forrest Goodluck, Barry Pepper, zdobywca honorowego Oscara Donald Sutherland i nominowany do Emmy Dennis Quaid.

Składający się z 8 odcinków sezon ujawni pomijaną wcześniej przez filmowców historię najbardziej legendarnego pogromcy przestępców na Dzikim Zachodzie – Bassa Reevesa (Oyelowo). Ten serial oryginalny pokazuje drogę Reevesa od niewolnika do pierwszego czarnego szeryfa na zachód od Missisipi. W czasie służby aresztował ponad 3000 kryminalistów, ale odznaka była dla niego również brzemieniem, które obciążało go moralnie i duchowo oraz kładło się cieniem na życiu jego ukochanej rodziny.



„Transformers: Rise of the Beasts” – grudzień



Film przenosi widzów do lat 90. XX w. i zabiera w wielką podróż w towarzystwie Autobotów. Prezentuje nową frakcję – Maximali – która wspomaga pozostałych Transformersów w walce o Ziemię.



„The Super Mario Bros. Movie” – 24 grudnia



Wielki kinowy przebój w reżyserii Aarona Horvatha i Michaela Jelenica, również pojawi się w SkyShowtime w październiku. Grają w nim m.in. Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black i Anya Taylor-Joy. Film inspirowany grami z serii Mario na Nintendo zaprasza widzów do barwnego, fascynującego uniwersum, niepodobnego do innych, zwykle prezentowanych w komediach akcji.



„The Curse” – 2024 rok



Wymykający się gatunkowym ramom serial oryginalny SkyShowtime pokazujący, jak domniemana klątwa komplikuje relację młodego małżeństwa, które stara się o dziecko i wspólnie prowadzi program telewizyjny o remontach.

W rolach głównych nagrodzona Oscarem® Emma Stone oraz Nathan Fielder i Benny Safdie. Gościnnie na ekranie pojawiają się nominowany do Oscara Barkhad Abdi, nominowany do Emmy Corbin Bernsen oraz Constance Shulman. Współtwórcami i producentami wykonawczymi serialu The Curse wytwórni A24 są Benny Safdie i Nathan Fielder, pełniący również funkcję reżysera. Czytaj też:

