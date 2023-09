Dziś w „M jak miłość”. Kisielowa donosi Marcie o zdradach Patrycji

Jagoda i Tadeusz proszą Rogowskich, by zostali świadkami na ich ślubie, a gdy Artur odmawia, bo ma już umówiony wyjazd na sympozjum, na jego miejsce na ochotnika zgłasza się Robert Żak.

Kisielowa podejrzewa, że Patrycja zdradza Łukasza i donosi o tym zaskoczonej Marcie. Okazuje się jednak, że jedyną miłością prawniczki nadal jest Wojciechowski i że para chce przenieść się do Włoch, gdzie chłopak dostał pracę.

Doktor Kalinowska zdaje sobie sprawę, że jej dom ktoś przeszukał i nie tylko opowiada w końcu o swoich problemach Marii, ale także policji. A do tego wyznaje Rogowskiej, że w przeszłości przyczyniła się do śmierci jednej z pacjentek, przez co wciąż czuje wyrzuty sumienia. Daniel zdradza Mai, że od lat marzy o ukaraniu lekarki, przez którą stracił dziecko i że w przeszłości myślał nawet o tym, by skrzywdzić jej syna.

„M jak miłość”. Opis serialu

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody.

Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

