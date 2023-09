Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Długi trzeba spłacać

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość”. Streszczenie 3644. odcinka

Przytłoczona Lucynka, stara się sprostać wszystkim obowiązkom w fitness klubie. Zadanie jest jednak bardzo stresujące. Do mieszkania Kaśki przychodzi niespodziewany gość żądający spłaty zaciągniętej przez jego partnerkę pożyczki. Okazuje się, że umowa, którą podpisała, jest bardzo niekorzystna, a długi rosną w zatrważającym tempie.

Coraz bardziej zaintrygowany Dominiką Emil, przychodzi do kliniki, żeby ją odwiedzić. Nadal jest przekonany, że ma do czynienia z Marysią. Bliźniaczka robi co może, aby wciąż wierzył w jej kłamstwa. Na gorącym uczynku przyłapuje ją Kacper. Czy prawda wyjdzie na jaw?

Zmartwiona Emilka zwierza się przyjaciółce z niejasnej sytuacji między nią a dziwnie zachowującą się Eweliną. Póki co stara się schodzić jej z drogi. Marta z kolei wyznaje, że Adriana przerosła sytuacja związana z jej przeszłością. Emilka stara się pocieszyć przyjaciółkę. Nieoczekiwanie na horyzoncie znów pojawia się Arek.

Kingę martwią postępujące oznaki przyjmowanej chemioterapii. Niedługo będzie musiała podjąć bolesną dla niej decyzję.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

