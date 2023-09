Nowe seriale-thrillery na Netflix. 15 najlepszych tytułów z 2023 roku

15. „Przypływ”



Sielskie życie mieszkańców niewielkiej azorskiej wioski Rabo de Peixe zaburza wyrzucony na brzeg ładunek kokainy. Młody rybak o imieniu Eduardo wraz z przyjaciółmi obmyślają biznesplan, ale tona kokainy szybko przyciąga uwagę postronnych osób. W tej niebezpiecznej przygodzie bez odwrotu naszym bohaterom przyjdzie stawić czoła nie tylko właścicielom ładunku, ale także policji i wielu innym nieprzewidywalnym postaciom.



14. „Rodzinne więzy”



Dziennikarka Fara ma niepowtarzalną szansę na fantastyczną karierę. Jednak zrządzeniem losu musi odnowić kontakt z siostrami i swoim kłopotliwym bratem. W rezultacie cała rodzina zostaje wplątana w jego narkotykowy biznes, co uruchamia spiralę groźnych wydarzeń. Czy siostrom uda się zachować pozory normalności?



13. „Puszka Pandory”



Upadły gliniarz oraz młody i ambitny prokurator — pod wpływem osobistych pobudek — otwierają zamkniętą sprawę morderstwa, powodując otwarcie istnej puszki Pandory. Wpadają w wir niebezpiecznych zdarzeń, które wiodą ich po krwawych śladach coraz głębiej ku spiskowi w kręgach policji. Czy nawet najwyższe struktury sądowe są weń wplątane? A może wszystko łączy się ze straszliwym atakiem terrorystycznym, który wstrząsnął miastem półtora roku wcześniej? Odpowiedź tkwi w upadku policjanta, lecz trzeba najpierw stawić czoła temu, co go spowodowało — odsłaniając przy tym prawdziwą zawartość puszki Pandory.



12. „Brudne diamenty”



Ośmioodcinkowy dramat kryminalny o losach ultraortodoksyjnej żydowskiej rodziny Wolfsonów, działającej w branży diamentowej w Antwerpii. Gdy najmłodszy z synów odbiera sobie życie, jego brat Noah, który lata temu odwrócił się od religii i związał z londyńskim półświatkiem przestępczym, wraca do Antwerpii, gdzie dowiaduje się, że rodzinny biznes jest na skraju bankructwa i pod butem miejscowej mafii. Noah spróbuje ocalić interes Wolfsonów oraz ochronić dziedzictwo i honor rodziny, jednak najpierw przyjdzie mu rozstrzygnąć wewnętrzne spory z rodzeństwem.



11. „Królowe Djursholm”



Jest rok 1995. Świat wkracza w przełomową epokę „girl power”. Lollo, Klara, Frida i Mia to cztery dziewczyny z dobrych rodzin z Djursholmu, które mówią na siebie „Barracuda Queens”, odkąd balowały razem na plaży Barracuda. Pewnego razu, zdesperowane brakiem pieniędzy na pokrycie monumentalnego rachunku za imprezę, wpadają na lekkomyślny pomysł obrabowania domu ich nowej sąsiadki Aminy. Choć im się to nie udaje, Amina okazuje się bardziej skora do dołączenia do gangu niż do ciągania ich po sądach. Wspólnie rozpoczynają istną kampanię włamań do domów ich nieznośnych, bogatych sąsiadów. Za dnia są ambitnymi uczennicami i córkami, a w nocy przeistaczają się w bezwzględne złodziejki szukające mocnych wrażeń, wyzwolenia i zemsty na mężczyznach, którzy zaszli im za skórę. I nie padnie na nie nawet cień podejrzenia… Prawda?



10. „Facet z Florydy”



Były policjant z problemami (Edgar Ramírez) zostaje zmuszony do powrotu na Florydę, skąd pochodzi, aby odnaleźć zbiegłą dziewczynę gangstera z Filadelfii. To zlecenie miało być szybką robotą, ale zmienia się w opętańczą i zagmatwaną ekspedycję, w trakcie której na jaw wychodzą głęboko skrywane rodzinne sekrety. Próby czynienia dobra w miejscu, w którym zło rozgościło się na dobre, okazują się coraz bardziej jałowe. Stworzony przez Donalda Todda serial „Facet z Florydy” to szaleńcza jazda w pełnym słońca stanie, który jak magnes przyciąga typów spod ciemnej gwiazdy.



9. „Pielęgniarka”



Pewnego wczesnego poranka w marcu 2015 roku duńska policja odebrała telefon od pielęgniarki ze szpitala Nykøbing Falster, która zgłosiła, że podejrzewa swoją koleżankę z pracy o celowe zabijanie pacjentów i obawia się, że właśnie doszło do kolejnego morderstwa. Sprawa szybko nabrała tempa niespotykanego w historii duńskiego prawa. Kilku innych pracowników szpitala zgłosiło się na policję, donosząc, że też podejrzewają, że pielęgniarka truje pacjentów, a niektórzy twierdzili nawet, że robi to od wielu lat. Dlaczego nikt wcześniej nie zareagował? Gdzie są dowody? Serial „Pielęgniarka” powstał na podstawie prawdziwej historii duńskiej pielęgniarki Christiny Aistrup Hansen, która została skazana na 12 lat więzienia za cztery zarzuty usiłowania zabójstwa w 2017 roku, opisanej w książce Kristiana Corfixena o tym samym tytule.



8. „Rodzina w ogniu”



Anzu Murata, jej matka i młodsza siostra musiały opuścić swój dom 13 lat temu — po pożarze, o którego spowodowanie oskarżono matkę. Przekonana, że te oskarżenia były niesłuszne, Anzu zatrudnia się jako gosposia w swoim rodzinnym domu, aby zebrać dowody niewinności matki i winy macochy.



7. „Za mgłą”



Gdy pan młody zostaje znaleziony martwy na kilka dni przed ślubem, dwóch policjantów musi rozwiązać sprawę tej zbrodni, a przy okazji stawić czoła własnym problemom.



6. „Triada”



Nieznana kobieta na dachu eleganckiego budynku w Polanco trzyma na celowniku zakładniczkę — znaną psychiatrę. Policyjny snajper oddaje strzał z sąsiedniego budynku, kończąc życie napastniczki. Dochodzenie prowadzi Rebecca Fuentes, czyli Becca, młoda ekspertka kryminalistyki, która podczas oględzin ciała zauważa, że leżąca przed nią ofiara wygląda dokładnie tak samo, jak ona. Becca rozpoczyna prywatne śledztwo, w którym czeka ją jeszcze bardziej zaskakujące odkrycie — jest jeszcze trzecia taka kobieta. Dwie identyczne siostry, które przeżyły, zanurzają się w przeszłości całej trójki, odkrywając kolejne sekrety i historię swojego pochodzenia. Serial „Triada”, w którym główną rolę gra Maite Perroni („Mroczne pożądanie”), sprawi, że użytkownicy Netflix nie będą mogli oderwać się od ekranu.



5. „Śnieżna dziewczyna”



Malaga, rok 2010. Pochód Trzech Króli. Dla rodziny Martín najbardziej magiczny moment roku zmienia się w koszmar, gdy córka, Amaya, gubi się w tłumie. Miren, dziennikarka na stażu, rozpoczyna śledztwo, które toczy się równolegle do tego prowadzonego przez inspektor Millán i które przywoła u niej niechciane wspomnienia. Miren, wspierana przez kolegę-dziennikarza, Eduardo, nie spocznie, dopóki nie odnajdzie dziewczynki. Gdzie jest Amaya Martín?



4. „Naśladowca”



Kiedy fala makabrycznych morderstw pogrąża miasto w chaosie, nieustępliwy prokurator musi przygotować się na grę w kotka i myszkę z niebezpiecznym manipulatorem.



3. „Nocny agent”



Thriller akcji o złożonej fabule ze świetnie nakreślonymi bohaterami oparty na powieści Matthew Quirka. Opowiada historię niskiego rangą agenta FBI pełniącego dyżur w piwnicy Białego Domu przy telefonie, który nigdy nie dzwoni… aż pewnej nocy wreszcie się to staje, w wyniku czego wpada w wir śmiertelnie niebezpiecznego spisku prowadzącego do samego Gabinetu Owalnego.



2. „Celebrytka”



Serial Netflix przedstawiający pełne przepychu i rywalizacji życie celebrytów oczami Seo A-ri, która wkracza do ich świata, gdzie sława przynosi niezwykłe bogactwo.



1. „Bloodhounds”



Młodzi ludzie pogrążeni w bezlitosnym biznesie pożyczkowym ryzykują życiem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza.Czytaj też:

